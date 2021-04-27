В Норильском отделе МВД прошёл день открытых дверей для школьников и их родителей

Открыл мероприятие представитель Общественного совета при Норильском ОМВД Леонид Бизер. Экскурсию для посетителей провёл ветеран ОВД Николай Гавриловец, в прошлом возглавлявший отдел участковых уполномоченных.

Ученики 14-й школы рассказали о преимуществах и принципах обучения в профильном классе, программах, которые ведут действующие стражи порядка. Также присутствующие узнали о возможностях трудоустройства в полицию, имеющихся льготах и социальных гарантиях.

Завершили познавательную встречу эксперты-криминалисты, посвятившие гостей в технические аспекты полицейской службы и продемонстрировавшие им образцы вооружения и специальных средств. Школьники вместе с родителями увлечённо рассматривали содержимое специального чемоданчика, которым пользуются криминалисты. Они буквально засыпали сотрудников полиции вопросами, получив на каждый подробный, развёрнутый ответ.