В норильском отделе МВД состоялось заседание Общественного совета

Заместитель председателя Общественного совета Дмитрий Дубров доложил об основных результатах деятельности общественников в I квартале 2022 года. Рассказал о реализации полномочий в рамках общественного контроля, в том числе о результатах посещений подразделений органов внутренних дел, а также о работе по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подростков, в которой активно участвуют члены Совета.

Руководители полиции в свою очередь донесли до общественников информацию об изменениях в уголовном и административном законодательстве Российской Федерации.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних норильского ОМВД Ольга Курунина выступила с докладом о работе, проводимой полицейскими с несовершеннолетними. Сообщила подполковник полиции и о работе в образовательных учреждениях, в том числе по доведению обучающимся сведений о распространении недостоверной информации в Сети, различного рода информационных вбросах, а также об ответственности за деяния подобного рода.

Руководитель норильского ОМВД, обращаясь к общественникам, поблагодарил каждого за гражданскую позицию, заинтересованность во взаимодействия полиции с населением и деятельное участие в повседневной жизни отдела МВД.

Также Олег Мусихин вручил исполняющему обязанности председателя Общественного совета при норильском ОМВД Дмитрию Дуброву грамоту за третье место в конкурсе «Лучший Общественный совет» среди органов внутренних дел края по итогам 2021 года и выразил надежду на то, что дальнейшее сотрудничество будет проходить в атмосфере партнерства и взаимного уважения.