В норильском отделении Пенсионного фонда России изменился график приёма граждан
В норильском отделении Пенсионного фонда России изменился график приёма граждан
Теперь приём будет осуществляться в понедельник, вторник и четверг с 09.00 до 17.00 без перерывов.
В среду и пятницу с 09.00 до 17.00 граждане могут обращаться по поводу следующих государственных услуг ПФР:
- заблаговременная работа с лицами, выходящими на пенсию;
- получение пособия на погребение;
- регистрация, подтверждение или использование учётной записи в ЕСИАЕСИА с оказанием консультативной помощи с использованием «гостевого» компьютера по обращению к электронным сервисам ПФР, требующим совершения юридически значимых действий;
- назначение ежемесячного пособия женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности;
- назначение ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от восьми до 17 лет;
- выдача свидетельства пенсионерам.
Приём проходит только по предварительной записи. Записаться можно несколькими способами до 09.00:
- по телефону единого контакт-центра 8-800-600-04-18;
- по телефонам УПФР 46-06-14, 47-06-20;
- с помощью электронного сервиса «Запись на приём» в личном кабинете на сайте ПФР.
В ведомстве напоминают, что сегодня большой спектр услуг оказывается в электронном виде на портале «Гослусуги» и официальном сайте ПФР.