В норильском отделении Пенсионного фонда России изменился график приёма граждан

В среду и пятницу с 09.00 до 17.00 граждане могут обращаться по поводу следующих государственных услуг ПФР:

- заблаговременная работа с лицами, выходящими на пенсию;

- получение пособия на погребение;

- регистрация, подтверждение или использование учётной записи в ЕСИАЕСИА с оказанием консультативной помощи с использованием «гостевого» компьютера по обращению к электронным сервисам ПФР, требующим совершения юридически значимых действий;

- назначение ежемесячного пособия женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности;

- назначение ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от восьми до 17 лет;

- выдача свидетельства пенсионерам.

Приём проходит только по предварительной записи. Записаться можно несколькими способами до 09.00:

- по телефону единого контакт-центра 8-800-600-04-18;

- по телефонам УПФР 46-06-14, 47-06-20;

- с помощью электронного сервиса «Запись на приём» в личном кабинете на сайте ПФР.

В ведомстве напоминают, что сегодня большой спектр услуг оказывается в электронном виде на портале «Гослусуги» и официальном сайте ПФР.