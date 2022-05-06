В норильском Центре занятости представили новые меры поддержки для работодателей и безработных граждан

В первую очередь субсидии будут предоставлены молодым людям в возрасте до 30 лет, поскольку именно эта категория граждан испытывает сложности при трудоустройстве. В особенности это касается инвалидов, сирот, молодых родителей с несовершеннолетними детьми, а также граждан, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, и других. Чтобы получить субсидию необходимо обратиться в Центр занятости.

Субсидию могут получить и работодатели. Чтобы стать участниками программы им следует обратиться в Центр занятости и заявить вакансии на портале «Работа России». Работодатель получит выплаты после первого, третьего и шестого месяцев работы трудоустроенного гражданина в возрасте до 30 лет. Средства будут перечисляться из Фонда социального страхования.

Помимо этого, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации и прочие юридические лица могут претендовать на субсидию для организации временных общественных работ. Стоит отметить, что к участию в этой программе не допускаются государственные и муниципальные предприятия, организации с участием иностранного капитала, а также имеющие задолженность по уплате налогов на сумму больше указанной в постановлении Правительства № 409. Перечень временных общественных работ утверждён администрацией Норильска, практически не ограничен и включает в себя в основном неквалифицированный труд. Для получения субсидии работодателю также нужно разместить вакансию на портале «Работа России» и совместно со службой занятости отобрать кандидатов.

Ирина Латыпова, директор Центра занятости населения города Норильска:

– В этом случае работодателю предоставляется субсидия на срок не более трёх месяцев при трудоустройстве гражданина. Размер выплаты определяется следующим образом: минимальный размер оплаты труда, увеличенный на районный коэффициент и страховые взносы. Это примерно 32,5 тысячи рублей. Выплаты осуществляются в виде авансирования. Таким образом, на трёхмесячный период работодатель на одного работника может получить примерно 100 000 рублей. В таких непростых условиях, когда на работодателя либо прямо, либо косвенно влияют санкции экономического характера, эта существенная сумма поможет укомплектовать кадры и получить возмещение.

Вторая часть мер касается работодателей, которые вводят режим неполного рабочего дня или высвобождают работников. Они также могут получить субсидию в виде авансирования при организации временных работ, а также дополнительно 10 000 рублей на одно рабочее место на материально-техническое оснащение (приобретение расходных материалов, необходимых для организации временных работ).

Помимо вышеперечисленного, работодатель может получить от 60 000 рублей на одного работника для повышения его квалификации или смены профессии. Эта мера поможет предпринимателям и руководителям сохранить трудовые коллективы.

Ирина Латыпова подчеркнула, что получить ответы на все интересующие вопросы и пошаговую инструкцию можно по телефону горячей линии Центра занятости 8 (3919) 34-18-82 и в отделе взаимодействия с предпринимателями.