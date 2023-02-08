В «Норильсктрансгазе» внедряют новую систему мониторинга трезвости

«Процесс мониторинга довольно прост, - рассказывает Максим Коробинский, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии - начальник управления, - сотрудник делает выдох, в этот момент терминал определяет наличие или отсутствие паров этанола и передаёт данные на сервер для формирования отчёта и передачи на автоматические рабочие места ответственных лиц, а при наличии интеграции передаёт информацию в систему контроля и управления доступом для принятия решения о допуске сотрудника на территорию предприятия через турникет».

Идентификация сотрудника осуществляется по пластиковому пропуску или QR-коду, что не позволит обмануть аппарат. А качество проведения тестирования отслеживает установленная в терминале web-камера. Процедура контроля занимает не более 30 секунд.

Внедрение новой системы позволит повысить безопасность труда, снизить уровень производственного травматизма, а также обеспечить эффективность профилактической работы по охране труда и промышленной безопасности.

В «Норильсктрансгазе» ЭСМКТ уже установлены на проходных в зале ожидания аэропорта Валёк и в здании служебно-эксплуатационного блока цеха переработки конденсата в Дудинке.