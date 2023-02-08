В «Норильсктрансгазе» внедряют новую систему мониторинга трезвост

«Процесс мониторинга довольно прост, - рассказывает Максим Коробинский, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии - начальник управления, - сотрудник делает выдох на устройство, при обработке данных информация попадает на серверное оборудование и происходит идентификация работника и, соответственно, определение - есть пары этанола в организме или нет».

Идентификация сотрудника осуществляется по пластиковому пропуску или QR-коду, что не позволит обмануть аппарат. А качество проведения тестирования отслеживает установленная в терминале web-камера. Процедура контроля занимает не более 30 секунд.

Внедрение новой системы позволит повысить безопасность труда, снизить уровень производственного травматизма, а также обеспечить эффективность профилактической работы по охране труда и промышленной безопасности.

В «Норильсктрансгазе» ЭСМКТ установлены в зале ожидания посадочной площадки Валёк и в здании служебно-эксплуатационного блока цеха переработки конденсата в Дудинке. Кроме того, подобные системы контроля уже внедрены на многих предприятиях «Норникеля» в Норильске и доказали свою эффективность. Благодаря им трудовая дисциплина на производстве значительно повысилась.