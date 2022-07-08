В Норильскую епархию привезут мощи преподобного Сергия, игумена Радонежского

15 июля святыня прибудет в Дудинку. В 09.00 в Свято-Введенской церкви (ул. Советская, 28) состоятся торжественная встреча ковчега с мощами, божественная литургия и крестный ход. Мощи будут доступны для поклонения верующих до 14.00.

Далее в 16.30 святыня прибудет в кафедральный собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Пушкина, 11). Здесь также состоятся торжественная встреча и молебен. Мощи будут доступны для поклонения до 22.00 и далее 16 июля с 06.00 до 13.00.

Также 16 июля в 08.30 состоятся божественная литургия и крестный ход, а в 13.00 — молебен перед ковчегом с мощами Сергия Радонежского.

Преподобный Сергий Радонежский — один из наиболее почитаемых святых в Русской православной церкви. Имя его неразрывно связано не только с историей Русской церкви, но и с историей становления Российского государства. Преподобный Сергий жил в XIV веке, ему было уготовано принять участие в важнейших исторических событиях, происходивших в то время. Преподобный Сергий не занимался политической или общественной деятельностью, но благодаря необычайной духовной силе, мудрости, трезвости ума и рассудительности простой монах примирял князей. Он служил всем людям. Также Сергий Радонежский основал Троице-Сергиеву Лавру, крупнейший монастырь Русской православной церкви. Он навсегда вписан в историю Российского государства и причислен к сонму святых.