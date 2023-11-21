В «Норникеле» чествовали лучшие трудовые династии

Сегодня на 35 предприятиях филиалов и российских организаций корпоративной структуры компании трудятся 192 династии, из которых 77 работают на разных предприятиях, а 115 – на одном. В течение года при поддержке департамента общественных связей Заполярного филиала медиакомпанией «Северный город» было снято пять мини-фильмов о династиях «Норникеля», с которыми можно познакомиться в рубрике «Зеркало времени» на Youtube-канале медиакомпании.

На портале «Норникеля» в рубрике «Лица компании» совместно со специалистами ДОС опубликовано восемь статей с удивительными жизненными историями о людях, которые внесли частичку своей души в производственный процесс и воспитали не одно поколение достойных сотрудников «Норникеля».

– Династии – это основа коллектива, золотой фонд компании. Семьи, которые представляют династии, – особая наша ценность и гордость. То, что родители приводят детей на производство, дорогого стоит. Хочу пожелать, чтобы династии только прирастали, в семьях царили взаимопомощь и взаимопонимание, чтобы каждая династия мотивировала друг друга, отец и мать показывали пример своему ребёнку, а младшее поколение, работая на предприятии, понимало, что оно не может очернить честь старшего поколения, – выступил с приветственным словом, открывая торжественную церемонию награждения, первый заместитель директора по развитию минерально-сырьевой базы Заполярного филиала «Норникеля» Алексей Былков.

Награды за участие в творческих конкурсах из рук Алексея Былкова получили 12 семей, представляющих трудовые династии.

Летом в рамках проекта состоялся творческий видеоконкурс «Моя семья – это..!». Участники создавали видеовизитки об увлечениях, заслугах и особенностях своей семьи.

По итогу видеоконкурса победителями в номинациях стали:

– «Верные делу» – династия Бугаевых (предприятие технологического бурения);

– «Очарование юмора» – семья Яценко, представляющая династию Пыхачёвых (Норильско-Таймырская энергетическая компания);

– «Энергия Севера» – династия Радостевых («Норильскникельремонт»);

– «Вдохновлённые Севером» – династия Сабашковых («Медвежий ручей»).

В сентябре прошёл ещё один творческий конкурс «Профессиональное древо моей семьи». В работах семьи изобразили историю создания своей династии в оригинальном и интересном формате. В процессе создания участвовали сами работники, их дети и родители.

За творческий подход, уважение к старшему поколению и любовь к своей семье почётными грамотами, памятными статуэтками и ценными подарками награждены:

– династия Рубан: Богдан, Лев и их папа Владимир Николаевич, менеджер группы промышленной безопасности и охраны труда рудника «Маяк»;

– семья Яценко, династия Пыхачёвых: Ефросиния и Терентий с папой Александром Александровичем, заместителем главного инженера по технической части НТЭК;

– династия Шаманиных-Тюриных: Ольга Викторовна, ведущий специалист управления по персоналу и социальной политике компании «Медвежий ручей»;

– династия Вирченко: Александрина с папой Александром Николаевичем, главным специалистом отдела планирования работ по эксплуатации и ремонту производственных фондов рудника «Таймырский»;

– династия Махониных: Егор с мамой Ириной Сергеевной, главным специалистом управления по персоналу и социальной политике компании «Медвежий ручей»;

– династия Занура: Александра Михайловна, главный специалист обеспечения деятельности аппарата генерального директора компании «Медвежий ручей»;

– династия Наумовых: Галина Сергеевна, оператор газораспределительной станции участка газораспределительной станции общества «Норильсктрансгаз»;

– семья Солод, представители династии Богомол: Злата с мамой Кристиной Игоревной, ведущим специалистом управления по персоналу и социальной политике компании «Медвежий ручей».

В этом году впервые работники «Норникеля» приняли участие во Всероссийском конкурсе «Семья года», организованном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Фондом поддержки детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также органами исполнительной власти субъектов РФ.

Для участия в конкурсе династии компании создавали портфолио, раскрывающее атмосферу в семье и их ценности, и снимали видеовизитки на темы выбранных номинаций.

Церемонию награждения участников всероссийского конкурса провела Анастасия Перфильева, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике. Анастасия Юрьевна отметила, что в компании трудятся около 200 династий. Это говорит о том, что компания будет и дальше прирастать новыми сотрудниками, которые будут с честью выполнять свой долг. От имени всего руководства Заполярного филиала и лично старшего вице-президента «Норникеля» – руководителя Норильского дивизиона директора Николая Уткина она выразила слова благодарности, признательности и уважения всем династиям компании, а также вручила сертификаты участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»:

– семье Рубан (рудник «Маяк») – участникам номинации «Хранители семейных традиций»;

– семье Сидоровых (рудники «Комсомольский» и «Скалистый») – участникам номинации «Молодая семья»;

– семье Стадник (Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова): Алексей и Екатерина в браке уже более 30 лет, номинация «Золотая семья»;

– семье Шнайдер (автотранспортное объединение «ЦАТК»): они воспитывают восьмерых детей, представляли компанию в номинации «Многодетная семья».

«Норникель» всегда с уважением и благодарностью относится к трудовым династиям. В этом году компания организовала специальную премию «Династия года». Это главная награда проекта «Династии «Норникеля», которой удостоены самые активные, творческие, талантливые, уникальные, верные и надёжные семьи. Это люди, не побоявшиеся остаться на Севере и пойти по стопам родителей, связать свою судьбу с гигантом металлургической отрасли.

И. о. директора ЗФ «Норникеля» Алексей Девочкин вручил самую важную награду церемонии и поблагодарил все династии проекта за их труд и преданность своему делу: «Семейные династии – это люди, которые работают на нашем производстве многие годы и несут профессиональные навыки и знания своим детям и внукам долгие годы. За это вам огромное спасибо и низкий поклон». «Мы вместе с вами реализуем инвестиционные проекты, строим и модернизируем оборудование, выполняем производственную программу в срок и в полном объёме – в этом огромный вклад династий. Думаю, новый корпоративный проект «Династии «Норникеля» позволит увеличить количество наших семей в этом конкурсе и задаст новую динамику в этом направлении», – добавил он.

За добросовестный труд, верность своему делу, преданность компании и высокую профессиональную активность звания «Династия года» удостоены династии Рубан, Пыхачёвых и Близнюк.