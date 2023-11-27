В «Норникеле» назвали имена лучших мастеров года

В спортхолле «Айка» под эгидой корпоративного проекта «Университет мастера» подвели итоги ежегодного конкурса «Мастер года». Торжественную церемонию открыл старший вице-президент «Норникеля» – руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала Николай Уткин. Он поблагодарил всех собравшихся за труд и профессионализм:

«Сейчас перед компанией стоят амбициозные задачи, для решения которых невозможно обойтись без грамотных линейных руководителей, лидеров в своих коллективах. Именно мастер является тем профессионалом, на которого смотрят все: это и доверие коллектива, которым он управляет, и доверие руководителя, который опирается на вас. Во многом благодаря своему опыту и самоотдаче, вы успешно справляетесь с внешними вызовами. «Норникель» остаётся одним из лидеров горного производства. В сложной внешней ситуации, в отличие от многих компаний, которые находятся в нашей линейке горно-металлургического производства, мы удерживаем прочные позиции. Особо подчеркну, что это во многом благодаря вам – мастерам».

Основная цель этого корпоративного проекта – стимулирование и поощрение линейных руководителей, наиболее активных в реализации производственных задач.

В текущем году деятельность проекта велась по направлениям: обеспечение эффективного внедрения передовых технических и управленческих идей, обеспечение системы коммуникаций между линейными руководителями подразделений компании, повышение эффективности применения знаний в области промышленной безопасности и охраны труда, проведение ежегодного корпоративного конкурса для выявления лучших линейных руководителей компании.

Участников оценивали по следующим критериям: показатели производственной деятельности; результаты труда (личные и возглавляемого коллектива) за прошедший год; участие в разработке и внедрении инновационных проектов, новой техники, технологий по направлениям своей деятельности; личные и профессиональные качества; участие в формах непрерывного образования, самообразования. Конкурс проводился в три этапа: сначала по итогам внутреннего конкурса на предприятиях компании определяют финалистов, затем по результатам экспертизы представленных документов экспертный совет по направлению деятельности определяет победителей в каждой из десяти номинаций конкурса, далее – торжественное подведение итогов.

Званий «Мастер года» удостоены:

– «Мастер года металлургического производства» – Андрей Бородин (Центр инженерного сопровождения производства);

– «Мастер года строительной индустрии» – Виктор Титов (Заполярная строительная компания);

– «Мастер года минерально-сырьевого комплекса» – Андрей Ечмаев (рудник «Таймырский»);

– «Мастер года обогатительного производства» – Сергей Котенко (Талнахская обогатительная фабрика);

– «Мастер года ремонтной отрасли» – Алексей Литвинов («Норильскникельремонт»);

– «Мастер года материально-технического обеспечения» – Леонид Даценко (предприятие «Единое складское хозяйство»);

– «Мастер года в сфере оказания услуг для обеспечения основного производства» – Евгения Платова (Контрольно-аналитическое управление);

– «Мастер года энергетической деятельности» – Александр Чертков (Норильско-Таймырская энергетическая компания);

– «Мастер года геолого-маркшейдерской отрасли» – Денис Ильин (Центр маркшейдерских работ);

– «Мастер года транспортной отрасли» – Максим Маликов (автотранспортное объединение «Норильский промышленный транспорт и благоустройство территории»).

Финалисты были отмечены ценными подарками от компании, а каждый победитель получил специальный символ проекта – «Золотые руки мастера», и денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

«Мастер года» – важное мероприятие, позволяющее продемонстрировать свои навыки. Получение этой награды является высокой оценкой экспертами моих профессиональных достижений. Работа на производстве стала частью моей жизни. Искренне надеюсь, что я и дальше буду трудиться и развиваться в своей области, расти в профессиональном плане и передавать свой опыт молодым специалистам», – рассказал главный специалист лаборатории инженерного сопровождения производства очистки и утилизации газов Центра инженерного сопровождения производства ЗФ Андрей Бородин.