МАУ ИЦ «Норильские новости»

В «Норникеле» назвали имена лучших мастеров года

В «Норникеле» назвали имена лучших мастеров года

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В «Норникеле» назвали имена лучших мастеров года

Участниками-номинантами конкурса в этом году стали 70 линейных руководителей 29 предприятий Заполярного филиала «Норникеля».

В «Норникеле» назвали имена лучших мастеров годаВ «Норникеле» назвали имена лучших мастеров годаВ «Норникеле» назвали имена лучших мастеров годаВ «Норникеле» назвали имена лучших мастеров годаВ «Норникеле» назвали имена лучших мастеров годаВ «Норникеле» назвали имена лучших мастеров годаВ «Норникеле» назвали имена лучших мастеров года

В спортхолле «Айка» под эгидой корпоративного проекта «Университет мастера» подвели итоги ежегодного конкурса «Мастер года». Торжественную церемонию открыл старший вице-президент «Норникеля» – руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала Николай Уткин. Он поблагодарил всех собравшихся за труд и профессионализм:

«Сейчас перед компанией стоят амбициозные задачи, для решения которых невозможно обойтись без грамотных линейных руководителей, лидеров в своих коллективах. Именно мастер является тем профессионалом, на которого смотрят все: это и доверие коллектива, которым он управляет, и доверие руководителя, который опирается на вас. Во многом благодаря своему опыту и самоотдаче, вы успешно справляетесь с внешними вызовами. «Норникель» остаётся одним из лидеров горного производства. В сложной внешней ситуации, в отличие от многих компаний, которые находятся в нашей линейке горно-металлургического производства, мы удерживаем прочные позиции. Особо подчеркну, что это во многом благодаря вам – мастерам».

Основная цель этого корпоративного проекта – стимулирование и поощрение линейных руководителей, наиболее активных в реализации производственных задач.

В текущем году деятельность проекта велась по направлениям: обеспечение эффективного внедрения передовых технических и управленческих идей, обеспечение системы коммуникаций между линейными руководителями подразделений компании, повышение эффективности применения знаний в области промышленной безопасности и охраны труда, проведение ежегодного корпоративного конкурса для выявления лучших линейных руководителей компании.

Участников оценивали по следующим критериям: показатели производственной деятельности; результаты труда (личные и возглавляемого коллектива) за прошедший год; участие в разработке и внедрении инновационных проектов, новой техники, технологий по направлениям своей деятельности; личные и профессиональные качества; участие в формах непрерывного образования, самообразования. Конкурс проводился в три этапа: сначала по итогам внутреннего конкурса на предприятиях компании определяют финалистов, затем по результатам экспертизы представленных документов экспертный совет по направлению деятельности определяет победителей в каждой из десяти номинаций конкурса, далее – торжественное подведение итогов.

Званий «Мастер года» удостоены:

– «Мастер года металлургического производства» – Андрей Бородин (Центр инженерного сопровождения производства);

– «Мастер года строительной индустрии» – Виктор Титов (Заполярная строительная компания);

– «Мастер года минерально-сырьевого комплекса» – Андрей Ечмаев (рудник «Таймырский»);

– «Мастер года обогатительного производства» – Сергей Котенко (Талнахская обогатительная фабрика);

– «Мастер года ремонтной отрасли» – Алексей Литвинов («Норильскникельремонт»);

– «Мастер года материально-технического обеспечения» – Леонид Даценко (предприятие «Единое складское хозяйство»);

– «Мастер года в сфере оказания услуг для обеспечения основного производства» – Евгения Платова (Контрольно-аналитическое управление);

– «Мастер года энергетической деятельности» – Александр Чертков (Норильско-Таймырская энергетическая компания);

– «Мастер года геолого-маркшейдерской отрасли» – Денис Ильин (Центр маркшейдерских работ);

– «Мастер года транспортной отрасли» – Максим Маликов (автотранспортное объединение «Норильский промышленный транспорт и благоустройство территории»).

Финалисты были отмечены ценными подарками от компании, а каждый победитель получил специальный символ проекта – «Золотые руки мастера», и денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

«Мастер года» – важное мероприятие, позволяющее продемонстрировать свои навыки. Получение этой награды является высокой оценкой экспертами моих профессиональных достижений. Работа на производстве стала частью моей жизни. Искренне надеюсь, что я и дальше буду трудиться и развиваться в своей области, расти в профессиональном плане и передавать свой опыт молодым специалистам», – рассказал главный специалист лаборатории инженерного сопровождения производства очистки и утилизации газов Центра инженерного сопровождения производства ЗФ Андрей Бородин.

Фото Марина Пешкова
27 ноября в 12:52 550
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