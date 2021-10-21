МАУ ИЦ «Норильские новости»

В «Норникеле» объявили о старте приёма заявок на конкурс «Палладиевый вызов»

В «Норникеле» объявили о старте приёма заявок на конкурс «Палладиевый вызов»

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В «Норникеле» объявили о старте приёма заявок на конкурс «Палладиевый вызов»

Призовой фонд составляет 350 тысяч долл. США. Конкурс организован в партнёрстве с Международным институтом драгоценных металлов (IPMI).

В «Норникеле» объявили о старте приёма заявок на конкурс «Палладиевый вызов»

Конкурс «Палладиевый вызов» — это инициатива, призванная вдохновить учёных, изобретателей и бизнес на исследование и разработку устойчивого сценария использования палладия и повышения спроса на него.

Палладий известен своими каталитическими способностями и уникальными физическими свойствами. Несмотря на то, что этот металл активно используется в автомобильной промышленности, конкурс направлен на то, чтобы расширить сферу его применения.

«Как крупнейший в мире производитель палладия «Норникель» играет центральную роль в развитии и стимулировании спроса на этот металл. Более того, мы считаем, что палладий обладает огромным потенциалом не только в области автокатализаторов. Мы видим высокий спрос на палладий и в других отраслях, включая зелёную экономику и декарбонизацию. Есть множество областей, где палладий может выполнять важнейшие функции, и мы очень рады объявить о начале конкурса, который призван объединить усилия ученых со всего мира. Мы надеемся, что этот конкурс поможет выявить выдающиеся результаты научных исследований», - говорит Антон Берлин, вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля».

Конкурсные работы будут оцениваться независимой группой экспертов. Трое победителей получат мировое признание и будут награждены денежными призами 16 сентября 2022 года на ежегодном ужине IPMI в Нью-Йорке.

Распределение призового фонда:

1 место — 200 тыс. долл. США;

2 место — 100 тыс. долл. США;

3 место — 50 тыс. долл. США.

Регистрация открыта на сайте IPMI. Заполненные заявки должны быть поданы не позднее 31 мая 2022 года. На все заявки распространяются официальные правила конкурса «Палладиевый вызов».

Фото из открытых источников
21 октября в 09:30 410
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