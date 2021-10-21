В «Норникеле» объявили о старте приёма заявок на конкурс «Палладиевый вызов»

Конкурс «Палладиевый вызов» — это инициатива, призванная вдохновить учёных, изобретателей и бизнес на исследование и разработку устойчивого сценария использования палладия и повышения спроса на него.

Палладий известен своими каталитическими способностями и уникальными физическими свойствами. Несмотря на то, что этот металл активно используется в автомобильной промышленности, конкурс направлен на то, чтобы расширить сферу его применения.

«Как крупнейший в мире производитель палладия «Норникель» играет центральную роль в развитии и стимулировании спроса на этот металл. Более того, мы считаем, что палладий обладает огромным потенциалом не только в области автокатализаторов. Мы видим высокий спрос на палладий и в других отраслях, включая зелёную экономику и декарбонизацию. Есть множество областей, где палладий может выполнять важнейшие функции, и мы очень рады объявить о начале конкурса, который призван объединить усилия ученых со всего мира. Мы надеемся, что этот конкурс поможет выявить выдающиеся результаты научных исследований», - говорит Антон Берлин, вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля».

Конкурсные работы будут оцениваться независимой группой экспертов. Трое победителей получат мировое признание и будут награждены денежными призами 16 сентября 2022 года на ежегодном ужине IPMI в Нью-Йорке.

Распределение призового фонда:

1 место — 200 тыс. долл. США;

2 место — 100 тыс. долл. США;

3 место — 50 тыс. долл. США.

Регистрация открыта на сайте IPMI. Заполненные заявки должны быть поданы не позднее 31 мая 2022 года. На все заявки распространяются официальные правила конкурса «Палладиевый вызов».