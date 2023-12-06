В «Норникеле» подвели итоги образовательного профтрека

В этом учебном году старшеклассники норильских школ познакомились с образовательными возможностями города и карьерными перспективами в компании, приняв участие в профтреке «Школа – ЗГУ – Норникель». Профтрек объединил комплекс мероприятий, направленных на содействие повышению престижа технических специальностей, востребованных в компании, и осознанному выбору старшеклассниками будущей профессии в соответствии с потребностями региона и градообразующего предприятия.

С 9 по 18 октября студенты ЗГУ знакомили старшеклассников Центрального района Норильска, Талнаха и Кайеркана с направлениями профессиональной подготовки, особенностями обучения в самом северном вузе и пригласили школьников на профтрек. От обучающихся поступило более 120 заявок на участие в профориентационных мероприятиях.

Старт практического этапа профтрека состоялся 23 октября спортхолле «Айка» в формате «Норникель-часа» с участием представителей компании «Норникель» и Заполярного государственного университета.

В течение полутора месяцев школьники под руководством студентов-наставников работали над проектами по улучшению городской среды «Будущее за Норильском!», погружались в корпоративную культуру на тренинге в Корпоративном университете, встречались с руководителями компании, соревновались в эрудиции в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Подведение итогов профтрека состоялось 30 ноября. Мероприятие началось с интерактивной программы для всех участников. Студенты ЗГУ предложили школьникам собрать из гигантского конструктора машину Голдберга. Ребята распределились на девять команд по количеству наборов и приступили к работе. Благодаря коллективной инженерной мысли и сплочённости участникам удалось собрать мельницу, мост, машину, кран, весы, трамплин и другие детали единого механизма, которые приводились в движение по цепной реакции.

После интерактива участники переместились в зрительный зал, где состоялась церемония награждения руководителей, преподавателей ЗГУ и студентов-наставников. С завершением профтрека всех участников поздравил начальник Управления корпоративных проектов ЗФ Сергей Лазаренко: «Мы всегда стремились, чтобы наша профориентационная деятельность строилась по модели «школа – учреждение профессионального образования – предприятие». Новый формат — профтрек полностью отвечает данной модели и способствует осознанному выбору старшеклассниками будущей профессии в соответствии с потребностями города».

От имени начальника управления общего и дошкольного образования студентов-наставников поблагодарила заместитель по общему образованию и развитию образовательной сети Елена Преображенская: «В год педагога и наставника особенно хотелось бы отметить студентов единственного на нашей территории вуза, которые стали примером для старшеклассников. Замечательно, что они выступили в роли наставников и партнёров для школьников. Благодарю вас за то, что помогали ребятам на всех этапах профтрека, прививали им новые знания, умения и компетенции».

Школьники совместно со студентами-наставниками ЗГУ представили семь проектов социальной направленности:

– Создание объекта-достопримечательности на территории города Норильска.

– Ответственная уборка за собаками: чистые улицы.

– Исследование энергетической инфраструктуры города.

– Спортивно-развлекательный комплекс «Сияние».

– Оптимизация уборки снега на придворовых территориях в условиях Крайнего Севера.

– Норильская афиша: Единая система развлечений города.

– Сервис, аккумулирующий актуальную информацию о ценах и ассортименте в популярных торговых сетях города Норильска.

По результатам защиты лучшим стал проект команды кафедры «Информационные системы и технологии» по созданию единой информационной системы о культурно-массовых мероприятиях. Победители представят свою идею в рамках демонстрационного дня акселератора ЗГУ. А школьники — участники команды-победителя по итогам профтрека получат дополнительные баллы при поступлении в Заполярный государственный университет.