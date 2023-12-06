МАУ ИЦ «Норильские новости»

В «Норникеле» подвели итоги образовательного профтрека

В «Норникеле» подвели итоги образовательного профтрека

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В «Норникеле» подвели итоги образовательного профтрека

В рамках проекта «Профнавигатор» ежегодно проходит комплекс профориентационных мероприятий, направленных на формирование модели: школа – профессиональные образовательные организации – предприятие.

В «Норникеле» подвели итоги образовательного профтрекаВ «Норникеле» подвели итоги образовательного профтрекаВ «Норникеле» подвели итоги образовательного профтрекаВ «Норникеле» подвели итоги образовательного профтрекаВ «Норникеле» подвели итоги образовательного профтрекаВ «Норникеле» подвели итоги образовательного профтрекаВ «Норникеле» подвели итоги образовательного профтрека

В этом учебном году старшеклассники норильских школ познакомились с образовательными возможностями города и карьерными перспективами в компании, приняв участие в профтреке «Школа – ЗГУ – Норникель». Профтрек объединил комплекс мероприятий, направленных на содействие повышению престижа технических специальностей, востребованных в компании, и осознанному выбору старшеклассниками будущей профессии в соответствии с потребностями региона и градообразующего предприятия.

С 9 по 18 октября студенты ЗГУ знакомили старшеклассников Центрального района Норильска, Талнаха и Кайеркана с направлениями профессиональной подготовки, особенностями обучения в самом северном вузе и пригласили школьников на профтрек. От обучающихся поступило более 120 заявок на участие в профориентационных мероприятиях.

Старт практического этапа профтрека состоялся 23 октября спортхолле «Айка» в формате «Норникель-часа» с участием представителей компании «Норникель» и Заполярного государственного университета.

В течение полутора месяцев школьники под руководством студентов-наставников работали над проектами по улучшению городской среды «Будущее за Норильском!», погружались в корпоративную культуру на тренинге в Корпоративном университете, встречались с руководителями компании, соревновались в эрудиции в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Подведение итогов профтрека состоялось 30 ноября. Мероприятие началось с интерактивной программы для всех участников. Студенты ЗГУ предложили школьникам собрать из гигантского конструктора машину Голдберга. Ребята распределились на девять команд по количеству наборов и приступили к работе. Благодаря коллективной инженерной мысли и сплочённости участникам удалось собрать мельницу, мост, машину, кран, весы, трамплин и другие детали единого механизма, которые приводились в движение по цепной реакции.

После интерактива участники переместились в зрительный зал, где состоялась церемония награждения руководителей, преподавателей ЗГУ и студентов-наставников. С завершением профтрека всех участников поздравил начальник Управления корпоративных проектов ЗФ Сергей Лазаренко: «Мы всегда стремились, чтобы наша профориентационная деятельность строилась по модели «школа – учреждение профессионального образования – предприятие». Новый формат — профтрек полностью отвечает данной модели и способствует осознанному выбору старшеклассниками будущей профессии в соответствии с потребностями города».

От имени начальника управления общего и дошкольного образования студентов-наставников поблагодарила заместитель по общему образованию и развитию образовательной сети Елена Преображенская: «В год педагога и наставника особенно хотелось бы отметить студентов единственного на нашей территории вуза, которые стали примером для старшеклассников. Замечательно, что они выступили в роли наставников и партнёров для школьников. Благодарю вас за то, что помогали ребятам на всех этапах профтрека, прививали им новые знания, умения и компетенции».

Школьники совместно со студентами-наставниками ЗГУ представили семь проектов социальной направленности:

– Создание объекта-достопримечательности на территории города Норильска.

– Ответственная уборка за собаками: чистые улицы.

– Исследование энергетической инфраструктуры города.

– Спортивно-развлекательный комплекс «Сияние».

– Оптимизация уборки снега на придворовых территориях в условиях Крайнего Севера.

– Норильская афиша: Единая система развлечений города.

– Сервис, аккумулирующий актуальную информацию о ценах и ассортименте в популярных торговых сетях города Норильска.

По результатам защиты лучшим стал проект команды кафедры «Информационные системы и технологии» по созданию единой информационной системы о культурно-массовых мероприятиях. Победители представят свою идею в рамках демонстрационного дня акселератора ЗГУ. А школьники — участники команды-победителя по итогам профтрека получат дополнительные баллы при поступлении в Заполярный государственный университет.

Фото пресс–службы ЗФ «Норникеля»
6 декабря в 10:49 790
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