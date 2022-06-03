В «Норникеле» сообщили о кадровых изменениях

Пост вице-президента по работе с инвесторами и устойчивому развитию займёт Владимир Жуков, который ранее был вице-президентом по работе с инвестиционным сообществом.

Владимир Жуков, помимо работы с инвесторами, за которую он отвечал ранее, будет курировать вопросы устойчивого развития компании. В его подчинение перейдут департамент по работе с инвестиционным сообществом и департамент устойчивого развития.

Департамент по работе с инвестиционным сообществом возглавит Михаил Боровиков, который раньше занимал должность заместителя директора департамента по работе с инвестиционным сообществом. Андрей Бугров покидает компанию. Он был старшим вице-президентом «Норникеля» по устойчивому развитию. Одновременно с этим его кандидатура выдвинута акционерами в новый состав совета директоров компании.