В «Норникеле» запущен пилотный проект по организации горячего питания в полевых условиях для шахтостроителей

Необходимость разнообразить рацион сотрудников возникла после перехода на 12-часовые смены без возможности обеспечить работников полноценным горячим питанием. За решение вопроса взялся начальник отдела охраны труда управления промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды ЗСК Антон Николенко. Он изучил в интернете практики других компаний, в том числе и зарубежных, но решение нашел на сайте о туризме. «В одной статье упоминались термопакеты, я заинтересовался и нашёл всю необходимую информацию о производстве таких пакетов и их использовании. Оформил заказ, через неделю получил его и опробовал сам. А на следующий день презентовал руководству», — рассказал Антон Николенко.

Термопакет или беспламенный нагреватель пищи (БНП) представляет собой прочный герметичный полиэтиленовый мешок, внутри которого находится конверт из ткани с химическим составом. Для того чтобы воспользоваться БНП, необходимо поместить в него еду в герметичной упаковке и просто добавить воды – 50 мл. При контакте внутреннего пакета с водой происходит химическая реакция с выделением тепла. Еда разогревается за 15-20 минут.

Идея с горячим питанием была высоко оценена руководством ЗСК. Её официально зарегистрировали как производственную инициативу, которая может принести значительный социальный эффект. Принято решение профинансировать этот пилотный проект и запустить его в конце первого квартала 2022 года в ШПУ № 5. Для этих целей закупят 16 500 термопакетов.

В течение месяца работники ШПУ № 5 будут получать пакеты с горячим питанием, включающим первые и вторые блюда. Если они одобрят эту инициативу, её внедрят и в других подразделениях Заполярной строительной компании.