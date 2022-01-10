МАУ ИЦ «Норильские новости»

В новогодние праздники неизвестный разгромил дорогую иномарку

В новогодние праздники неизвестный разгромил дорогую иномарку

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В новогодние праздники неизвестный разгромил дорогую иномарку

Инцидент произошёл 7 января в Талнахе.

В новогодние праздники неизвестный разгромил дорогую иномарку

В ролике, разошедшемся по социальным сетям, видно, как мужчина в чёрной куртке с капюшоном подходит к припаркованному автомобилю и железной палкой бьёт по кузову авто. Сначала он наносил удары по передней части машины, пока не разбил стёкла и не отломал боковые зеркала. Затем он обошёл авто и продолжил своё дело. «Экзекуция» продолжалась чуть больше минуты, затем мужчина скрылся.

Владелец автомобиля обратился с заявлением в полицию, хулигана разыскивают.

10 января в 15:44 710
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