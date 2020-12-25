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В новогодние праздники отделения Почты России в Красноярском крае будут работать по изменённому графику

В новогодние праздники отделения Почты России в Красноярском крае будут работать по изменённому графику

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В новогодние праздники отделения Почты России в Красноярском крае будут работать по изменённому графику

31 декабря почтовые отделения в Красноярском крае, как и по всей стране, закроются на час раньше.

В новогодние праздники отделения Почты России в Красноярском крае будут работать по изменённому графику

Во всех почтовых отделениях 1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr

Фото из открытых источников
25 декабря в 15:40 230
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