В новогодние праздники отделения Почты России в Красноярском крае будут работать по изменённому графику
В новогодние праздники отделения Почты России в Красноярском крае будут работать по изменённому графику
31 декабря почтовые отделения в Красноярском крае, как и по всей стране, закроются на час раньше.
Во всех почтовых отделениях 1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.
3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января почтовые отделения будут работать по установленному графику.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr