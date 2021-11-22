В новом году изменятся правила выплаты пенсий и контроля над их начислением

Согласно обновлённым положениям, сообщает «Парламентская газета», утверждённым Министерством труда и соцзащиты, доставлять и выплачивать пенсии на территориях, где ввёден режим чрезвычайной ситуации, смогут раньше установленной даты. Для этого получателю нужно подать заявление в Пенсионный фонд (ПФР).

Кроме того, у пожилых россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке: например, человек, пожелавший получать деньги через почтовое отделение, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на свой счёт в банке.

Одно из ключевых нововведений касается удержания из выплат по судебным листам. Теперь это запрещено, если пенсионер признан банкротом.

Также, по новым правилам пенсию умершего могут получить его законные наследники. Для этого им необходимо направить заявление в ПФР.

Изменения коснутся и россиян, которые получают выплаты из негосударственных фондов — при их закрытии, пенсионеры всё равно получат накопительную часть.

Ранее в Пенсионном фонде назвали условия для приостановки выплат. В частности, это может произойти, если человек в течение полугода не получал положенные ему деньги. Помимо прочего, лишиться средств могут иностранные пенсионеры, у которых закончился срок действия вида на жительство, а также некоторые россияне, решившие постоянно проживать на территории другой страны.

Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что в 2022 году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые — на 5,9%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в будущем году окажется на отметке в 18 521 руб., в 2023-м — 19 477 руб., в 2024-м — 20 469 руб. В 2021 году с учётом индексации этот показатель составил 17 541 руб.

Напомним, страховая пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной выплаты и страховой части. Фиксированная выплата не зависит от стажа работы и ежегодно индексируется. Страховая часть зависит от продолжительности страхового стажа и уровня зарплаты. С 2002 года основным критерием при её расчёте стал размер страховых взносов, а не стаж.