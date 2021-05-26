В «Норникеле» - новые назначения

На должность старшего вице-президента - производственного директора «Норникеля» назначен Сергей Степанов. Его главная задача - координация работы горно-металлургического производства и геологоразведки в компании и производственных дочерних предприятиях. В частности, он будет контролировать разработку и реализацию стратегии развития соответствующих подразделений, реализацию отраслевой инвестиционной программы, разработку и реализацию мероприятий в области экологической политики, исполнение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и промышленной безопасности.

К исполнению обязанностей вице-президента «Норникеля» по энергетике приступил Евгений Фёдоров. Его задача - координировать подготовку и реализацию стратегии развития энергетических активов компании, управлять производственными, экологическими, регуляторными, налоговыми и репутационными рисками.

Должность вице-президента «Норникеля» по инновациям занял Виталий Бусько. В его обязанности входит выявление приоритетных направлений в части внедрения новых технологий и перспективных решений, применимых на производстве, привлечение партнёров и поставщиков инновационных решений для внедрения их в группе компаний, а также наращивание внутренней экспертизы в части инновационных технологий.

Лариса Зелькова назначена на должность старшего вице-президента - руководителя блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля». Она также курирует сферу взаимодействия компании с органами власти и управления. Это изменение направлено на формирование единой оптимальной системы стратегических коммуникаций, которая позволит достичь максимальной синергии подразделений «Норникеля».