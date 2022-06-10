МАУ ИЦ «Норильские новости»

В НТЭК анонсировали дату отключения отопления в Норильске

В НТЭК анонсировали дату отключения отопления в Норильске

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В НТЭК анонсировали дату отключения отопления в Норильске

Отключение отопления запланировано на 14 июня. Вместе с этим в домах Большого Норильска временно отключат горячую воду.

В НТЭК анонсировали дату отключения отопления в Норильске

Гидравлические испытания на теплосетях, по словам представителей Норильской топливно-энергетической компании, будут проводиться в течение двух дней, 14-15 июня. Напомним, что отопление в Норильске подают до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха не продержится на уровне +8 градусов в течение пяти дней.

Фото Владимир Макушкин
10 июня в 10:31 630
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