В НТЭК анонсировали дату отключения отопления в Норильске

Гидравлические испытания на теплосетях, по словам представителей Норильской топливно-энергетической компании, будут проводиться в течение двух дней, 14-15 июня. Напомним, что отопление в Норильске подают до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха не продержится на уровне +8 градусов в течение пяти дней.