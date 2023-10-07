В общем, как у всех

Сейчас в местном отделении Всероссийского общества глухих (ВОГ) зарегистрированы более 100 человек старше 18 лет. Состав общества очень динамичный — люди с инвалидностью выезжают на пенсию на материк и, наоборот, приезжают в Норильск на заработки. Сама Марина Моргунова слабослышащая с детства. Проблемы со слухом начались после перенесённого менингита. Уже 18 лет она помогает таким же людям справляться с бытовыми трудностями, адаптироваться в обществе и найти самих себя. Последнее, пожалуй, самое главное.

– Марина, расскажите, что входит в понятие «обслуживание населения» в ВОГ.

– В основном — услуга сурдоперевода. Глухие постоянно сталкиваются с разными трудностями. Как, например, такой человек будет решать вопрос, если попадёт в ДТП? Приходится очень много писать. А ведь бывает, что инвалиды по слуху не знают многих слов, так как в силу своих особенностей они не читают книги. В таких случаях обязательно приглашают переводчика.

У нас как у посредников много задач. Мы и психологи, и юристы, и сопровождающие, и медсёстры — иногда ставим уколы, когда подопечные не могут попасть на приём в поликлинику. Ситуации бывают разные, и помогать иногда приходится почти в круглосуточном режиме.

Мы также организуем множество мероприятий, проводим праздники и познавательные игры, которые помогают нашим подопечным развиваться, пополнять словарный запас. Они активно принимают участие, хоть и боятся каждый раз, что не справятся.

– Бывает, что человек выпадает из зоны внимания организации?

– Бывает, и часто. Люди замыкаются. Был один мальчик, который практически не слышал, он не знал языка жестов, но хорошо разговаривал. Он пришёл к нам, вроде втянулся, ездил с нами на конкурсы. С инвалидами по слуху у него не получалось общаться из–за незнания языка, а со здоровыми — из–за глухоты. Мы пытались его вовлечь в творчество. Но он ни с кем не нашёл контакта и в итоге выпал. Может быть, он не смог принять себя и ситуацию, в которой оказался. Очень жаль, молодой парень, и совсем один — создать семью не получилось. Найти вторую половинку и так нелегко, а с такими особенностями тем более.

Но все люди разные. Например, другой наш подопечный — простой, улыбчивый и очень интересный парнишка — подружился с глухой девушкой, которая буквально за полгода обучила его языку жестов. Ему нравилось, он всегда приходил на праздники. Потом он встретил слышащую девушку и уехал в Нижний Новгород. Но пока состоит у нас на учёте и просит не снимать — мало ли как жизнь повернётся.

Так что всё зависит от характера и настроя. Мы делаем всё, чтобы заинтересовать новоприбывшего, но если человек не хочет, его не заставишь.

– Сколько человек работают в центре?

– Нас всего трое: один сурдопереводчик, я (председатель и сурдопереводчик в одном лице) и делопроизводитель, он же координатор.

– Как считаете, Норильск — город доброжелательно настроенный к слабослышащим?

– Безусловно. Нам очень помогают. Помещение в безвозмездную аренду выделило управление культуры, а счета за коммунальные услуги и связь оплачивает Заполярный филиал «Норникеля». Управление социальной политики помогает выезжать на конкурсы, оплачивает дорогу и проживание. В принципе, даже попросить не о чем, всё есть. На День глухих и День инвалида «Норникель» выделяет благотворительную помощь, дарит подарки и организует фуршеты.

Нам есть с чем сравнить. Недавно я была в Сочи и очень хотела познакомиться с местным обществом глухих, обменяться опытом. Приехала по адресу, где они располагаются, а там закрыто. Они работают только по четвергам с 12 до 16. Мне непонятно, как строится их работа. Как слабослышащему, попавшему в беду, получить помощь? Мы на связи практически 24 часа в сутки. Я так и не встретилась ни с кем из представителей и телефонов не нашла. Хотя, может, дело в том, что Сочи — очень большой город. А в Норильске почти всё в шаговой доступности. А ещё, наверное, суровые погодные условия способствуют воспитанию в норильчанах сопереживания, доброты, душевности, желания помогать. Даже гости, приезжающие из других районов Красноярского края, отмечают, что мы совсем другие — очень тёплые, несмотря на холодный климат.

– Опытом делитесь? Чужой перенимаете?

– Вот, кстати, совсем недавно я представляла Норильск на красноярском фестивале ветеранов ВОГ. В нём приняли участие представители семи краевых отделений общества, а также гости из Кемеровской области и Хакасии. Всего нас было 40 человек. Трёхдневная программа была очень насыщенной и интересной: игры, конкурсы, тренинги. От нашего отделения была викторина по истории Красноярского края, на вопросы которой активно отвечали все присутствующие. Также я подготовила презентацию, рассказывающую о деятельности норильского ВОГ, с интересом узнала о работе коллег из других городов. Поднимались вопросы реабилитации слабослышащих, досуга, трудоустройства.

– Легко ли вашим подопечным решить вопрос с трудоустройством?

– У нас все трудоустроены. Женщины работают уборщицами, посудомойщицами в садиках и школах. Мужчины устраиваются дворниками, плотниками, электрогазосварщиками. Одна подопечная уже много лет работает лаборантом. Была также женщина, которая работала зубным техником, она уехала в Москву. Для тех, кто сам хочет работать и влиться в общество, преград нет.

– Какую роль играет творчество в жизни вашего общества?

– Оно сплачивает. Все репетиции у нас проходят очень весело. Наши подопечные стремятся к творческой реализации. Они приходят попить чаю и пообщаться и начинают генерировать идеи. Часто с предложениями выступаю я, после того как просмотрю информацию о доступных для нас конкурсах. Мы разрабатываем номер в рамках конкурсной тематики. И на эту канву они сами накладывают свой оригинальный отпечаток.

Жаль, что сейчас нет режиссёров, способных с нами работать. Даже хореографов нет. Спасибо педагогу студии «Фиеста» Евгению Сергеевичу Иванцову, он нам часто помогает, хоть это и непросто, поскольку люди у нас в основном возрастные и без танцевальной подготовки. Ещё с нами работала Татьяна Михайловна Причинина, которая режиссировала жестовую песню. Она знала, как это поставить.

В творческих конкурсах для глухих специфические требования. Например, запрещено поворачиваться спиной к зрителю или надевать на выступление белое платье, потому что белые руки на белом фоне будет плохо видно. Получается, что со слышащим режиссёром мы чаще проигрываем.

Впрочем, из последней поездки мы вернулись с трофеями. Это был Интеграционный Межрегиональный фестиваль искусств «Арт.Бирюса» для людей с ограниченными возможностями, причём не только по слуху. Мы подготовили хорошую сказочную программу с клоунадой и северным танцем. Не скажу, что всё прошло гладко, но мы справились, привезли два первых места и Гран–при. В подобных конкурсах часто участвуем. Но творчества в нашей жизни хватает и без них — нас приглашают выступать на городском концерте авторской песни «Планёрка», наши подопечные принимают участие в спектакле «Дракон» Заполярной драмы.

Больше ценен сам процесс работы над номерами. Девочки сами мастерят костюмы, украшают их вышивкой и пайетками. Часто на финальные репетиции мы приглашаем критиков. Слышащих стараемся не звать, так как они по доброте всё хвалят, а нам нужны замечания, чтобы стать лучше. А глухие не стесняются — сразу говорят, что именно им не нравится.

– Часто ли вы сталкиваетесь со снисходительностью в общении? Обижает ли это?

– Не обижает, но это лишнее. Слабослышащие такие же люди, очень сильные. А если давать им поблажки, они быстро привыкают — в первый раз принимают с благодарностью, а дальше уже требуют послаблений. Не люблю этого. Я очень строга к себе, а потому и к ним тоже. И убеждена, что они сами всё могут.

Фото Владимира МАКУШКИНА и из архива местного отделения ВОГ