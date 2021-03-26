В общественной приемной губернатора Красноярского края в Норильске пройдёт личный приём граждан

На вопросы норильчан ответит заместитель руководителя - начальник отдела по работе с государственными и муниципальными архивами архивного агентства Красноярского края Елена Галкина.

Приём граждан пройдёт 23 апреля с 15.00 до 17.00 в общественной приёмной губернатора Красноярского края по адресу: Ленинский пр., 21, на первом этаже. Приём ведётся только по предварительной записи и при наличии документа, удостоверяющего личность.

Записаться на приём можно по телефонам: 8-800-707-77-44, 8 (391) 229-15-10, 8 (391) 229-15-12.