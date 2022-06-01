В Общественной приёмной партии «Единая Россия» граждан проконсультируют по вопросам материнства и детства
В Общественной приёмной партии «Единая Россия» граждан проконсультируют по вопросам материнства и детства
3 июня приём проведёт депутат Норильского городского Совета, представитель уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по Норильску Нина Шпетная.
Норильчане могут получить консультации по следующим темам:
- организация летнего оздоровительного отдыха детей;
- организация горячего питания в дошкольных и школьных общеобразовательных учреждениях;
- меры социальной поддержки семей с детьми;
- строительство и благоустройство детских игровых площадок;
- предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Приём будет осуществляться только по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться на встречу можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.