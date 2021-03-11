В общественном пространстве «Лофт» норильские активисты устроили пельмень-фест

Гости мероприятия вспомнили старые-добрые времена и налепили пельменей по разным рецептам.

Рецепты были разнообразными – от классических, с использованием нескольких видов мяса, до экзотических вегетарианских и даже китайские. Получившиеся полуфабрикаты гости на месте же и продегустировали. А оставшиеся, благодаря северному климату, моментально заморозили, а позже раздали в красивых упаковочках.

Уютные пельменные посиделки однозначно станут новой традицией Лофта.