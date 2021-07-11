В общих интересах

Это сотрудничество направлено на оказание поддержки бизнесу, который реализует инвестиционные проекты в регионе. Речь идёт в первую очередь о реализации инвестиционного проекта «Строительство новых добывающих мощностей и модернизация шахты «Заполярная» («Южный кластер»). Им предусматривается увеличение добычи руды до 9 млн тонн к 2027 году за счёт расширения карьера открытым способом и подземной выработки. Общий объём добычи после реализации проекта увеличится в семь раз. В Норильском промышленном районе появится около двух тысяч новых рабочих мест. «Южный кластер» направлен и на решение стратегических задач, в частности, на развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 млн тонн грузов. Проект включён в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», утвержденный правительством Российской Федерации в 2019 году.

Кроме того, «Норникель» намерен реализовать на территории края ряд социальных и инфраструктурных проектов. При этом приоритетными являются социокультурное, образовательное и научные направления, поддержка развития малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности. До 2029 года компания готова инвестировать в эти проекты не менее 7,13 млрд рублей.

Правительство края, со своей стороны, будет создавать благоприятный инвестиционный климат, разрабатывать предложения по господдержке промышленной деятельности, совершенствовать законодательство в этой сфере. Предполагается, что при успешной реализации инвестпроектов «Норникеля» расширится налоговая база краевого бюджета, улучшится экологическая обстановка, будут повышаться производительность труда и расти экономика региона в целом.

Это не первый опыт сотрудничества компании и региона, отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Решение масштабных задач в таком большом и стратегически важном для России регионе, как Красноярский край, невозможно представить без взаимодействия государства и крупного частного бизнеса. Настоящее соглашение — это очередной последовательный шаг в развитии государственно–частного партнёрства. И мы рады, что краевые власти делают этот шаг в сторону ответственных инвесторов. Все наши проекты в Красноярском крае направлены на долгосрочный рост и устойчивое развитие региона. Мы видим поддержку региональных властей в создании благоприятного климата для инвесторов и готовы инвестировать в масштабные проекты в интересах всего Красноярского края», — прокомментировал президент «Норникеля».