В одном из гаражей Норильска найдены тела двух подростков

Погибшие находились в салоне автомобиля ВАЗ «21011». На момент обнаружения тел бак машины был пуст, а ключи находились в замке зажигания. Предположительно, подростки погибли от отравления угарным газом - на снегу остался след от автомобильного выхлопа.

В последний раз родители видели подростков за два дня до происшествия, 6 февраля, и полагали, что те находятся в гостях друг у друга. В прокуратуре отмечают, что семьи характеризуются как благополучные, на профилактическом учёте не состоят.

Сейчас проводится проверка силами городской прокуратуры и краевого следственного комитета. Ведомства держат ситуацию на контроле.