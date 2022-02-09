В одном из гаражей Норильска найдены тела двух подростков
В одном из гаражей Норильска найдены тела двух подростков
Как сообщает прокуратура города, вчера, 8 февраля, норильчанин обнаружил в своём гараже тела своей 16-летней дочери и её 15-летнего друга.
Погибшие находились в салоне автомобиля ВАЗ «21011». На момент обнаружения тел бак машины был пуст, а ключи находились в замке зажигания. Предположительно, подростки погибли от отравления угарным газом - на снегу остался след от автомобильного выхлопа.
В последний раз родители видели подростков за два дня до происшествия, 6 февраля, и полагали, что те находятся в гостях друг у друга. В прокуратуре отмечают, что семьи характеризуются как благополучные, на профилактическом учёте не состоят.
Сейчас проводится проверка силами городской прокуратуры и краевого следственного комитета. Ведомства держат ситуацию на контроле.