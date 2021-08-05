В одном из магазинов Норильска нашли контрафактную продукцию

В ходе расследования стало известно, что в магазин было доставлено 37 единиц поддельных товаров с наименованиями и логотипами известных производителей. Полицейские задержали двоих подозреваемых по этому делу. Реализовывая подделки злоумышленники причинили владельцам брендов ущерб в размере более 300 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК. Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом до 100 тысяч рублей.