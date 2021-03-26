МАУ ИЦ «Норильские новости»

В одном из норильских магазинов изъяли продукцию с признаками контрафактного производства

В одном из норильских магазинов изъяли продукцию с признаками контрафактного производства

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В одном из норильских магазинов изъяли продукцию с признаками контрафактного производства

В одном из норильских магазинов изъяли продукцию с признаками контрафактного производства

Оперативные сотрудники транспортной полиции во время одной из проверок торговых объектов обнаружили и изъяли партию одежды и обуви с признаками контрафактного производства. Среди товаров оказались спортивные и зимние костюмы, куртки и кроссовки - всего 37 единиц товаров с наименованиями и логотипами известных производителей. Сейчас проводится проверка законности использования торговых знаков, назначен ряд исследований для установления стоимости изъятого товара и размера возможного ущерба, причиненного правообладателям.

Фото из открытых источников
26 марта в 14:01 320
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