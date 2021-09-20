В октябре начнутся прямые перелёты из Норильска в Барнаул

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Барнаул имени Титова Г.С., авиаперелёты между городами не осуществлялись десять лет. Рейсы будут выполняться по субботам на самолётах SSJ 100 вместимостью 100 пассажиров. Вылет из Норильска в 12.15, посадка в Барнауле в 15.15. Обратный вылет в 08.15, прибытие в 11.15. Стоимость билета - от 9 295 рублей.

Кроме того, с 27 сентября открываются прямые рейсы в Казань, с 28 сентября в Пермь и со 2 октября в Омск.