В октябре в России пройдёт перепись населения

Как сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, все подготовительные работы уже выполнены - утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться перепись, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картооснова переписи. В труднодоступных районах (ТДР) перепись уже стартовала. С апреля по середину мая переписано порядка 140 тыс. человек. Перепись в ТДР завершится в декабре 2021 года.

Принять участие в переписи можно будет в любом удобном формате - самостоятельно на портале госуслуг, пройти опрос в МФЦ или на стационарных переписных участках. Также по домам будут ходить порядка 320 тысяч переписчиков с электронными планшетами.