В октябре завершилась вторая экспедиция сибирских учёных на озеро Собачье

В экспедиции приняли участие сотрудники Института биофизики СО РАН, ФГАОУ ВО «Сибирского федерального университета» и Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Это продолжение проекта по разведению в неволе таймырской рыбы, уникальной по своим пищевым свойствам.

Водоём плато Путорана привлёк внимание специалистов несколько лет назад, когда ученые в акватории озера обнаружили арктического гольца рода Salvelinus с рекордным, до 33 миллиграммов на грамм рыбы, содержанием длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3 (ПНЖК).

Как отметил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН профессор Михаил Гладышев, употребление всего лишь 30 граммов в день этой рыбы, живущей на севере Красноярского края, покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот. Это вещество отвечает за здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем, молодость и красоту кожи, профилактику дегенеративных изменений в мозге и предотвращение ожирения.

В связи с тем, что промысловый лов в заповедном озере запрещён, основной целью реализуемого проекта является введение гольца из озера Собачье в аквакультуру, чтобы получить возможность товарного производства рыбы с уникальными питательными свойствами.

Аквакультура – единственный приемлемый способ рациональной эксплуатации ценнейших рыбных ресурсов олиготрофных (малокормных) арктических озер.

Если всё пойдет по плану, ожидать появления полноценного ремонтно-маточного стада можно через 5-7 лет, когда гольцы достигнут половой зрелости.

Таким образом на столах россиян может появиться самая полезная рыба.

Справка: Проект осуществляется при финансовой поддержке Проектного офиса развития Арктики. «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.