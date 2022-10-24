В Омской области стартовал 23-й региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Чемпионат по информационным технологиям и искусственному интеллекту – это индивидуальное соревнование для программистов, в рамках которого участники могут решить актуальную для государства и бизнеса задачу.

На решение задачи от министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области отводится примерно месяц. За это время эксперты конкурса могут сформировать профессиональный портрет каждого участника и выявить самых талантливых программистов. Победители выиграют главный приз — туристическую поездку по России в рамках программы «Больше, чем путешествие», которая реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей».

Регистрация на чемпионат доступна уже сейчас на официальном сайте проекта – hacks-ai.ru.