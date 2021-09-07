В отдалённых посёлках Таймыра началось досрочное голосование

В качестве наблюдателя за правомерностью избирательного процесса и соблюдением всех правовых норм назначен Семен Пальчин, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае.

«Я считаю, что избирательная кампания в крае запущена успешно. Мы дали старт наблюдению за выборами-2021. Мы контролируем работу избирательных комиссий, соблюдение избирательных прав граждан, в том числе тайны голосования, свободы волеизъявления», - отметил он.

В соответствии с законодательством досрочное голосование начинается не ранее чем за 20 дней до основного периода. Досрочно проголосовать можно, если избиратель в день голосования по уважительной причине (в частности, в связи с отпуском, командировкой, работой, учёбой, болезнью) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть на участок для голосования, и при этом законодательством не предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям.