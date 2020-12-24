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В отделениях Почты России можно получить выплаты по больничному листу

В отделениях Почты России можно получить выплаты по больничному листу

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В отделениях Почты России можно получить выплаты по больничному листу

За 2020 год жители нашего региона получили более 7,5 тысячи выплат по больничному.

В отделениях Почты России можно получить выплаты по больничному листу

Для пользования данной услугой сотрудник должен подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса вместе с листом нетрудоспособности. После того как денежные средства поступят в почтовое отделение, почтальон доставит извещение в почтовый ящик.

Получить выплату можно лично по паспорту либо законному представителю по заверенной доверенности.

Помимо данных выплат, в почтовых отделениях можно получать пособия по беременности и родам, при постановке на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 лет и выплаты в связи с дополнительным отпуском пострадавшего на производстве.


Фото из открытых источников
24 декабря в 10:30 220
Почта России
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