В отделениях Почты России можно получить выплаты по больничному листу

Для пользования данной услугой сотрудник должен подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса вместе с листом нетрудоспособности. После того как денежные средства поступят в почтовое отделение, почтальон доставит извещение в почтовый ящик.

Получить выплату можно лично по паспорту либо законному представителю по заверенной доверенности.

Помимо данных выплат, в почтовых отделениях можно получать пособия по беременности и родам, при постановке на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 лет и выплаты в связи с дополнительным отпуском пострадавшего на производстве.