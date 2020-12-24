В отделениях Почты России можно получить выплаты по больничному листу
В отделениях Почты России можно получить выплаты по больничному листу
За 2020 год жители нашего региона получили более 7,5 тысячи выплат по больничному.
Для пользования данной услугой сотрудник должен подать работодателю заявление на получение выплат с указанием своего почтового адреса вместе с листом нетрудоспособности. После того как денежные средства поступят в почтовое отделение, почтальон доставит извещение в почтовый ящик.
Получить выплату можно лично по паспорту либо законному представителю по заверенной доверенности.
Помимо данных выплат, в почтовых отделениях можно получать пособия по беременности и родам, при постановке на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка, по уходу за ребёнком до достижения им 1,5 лет и выплаты в связи с дополнительным отпуском пострадавшего на производстве.