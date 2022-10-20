В отношении бывшего председателя общественной организации Норильска заведено уголовное дело

Как установили полицейские, в период с мая по июнь текущего года председатель одной из общественных организаций города в рамках благотворительной помощи обратилась в соответствующие инстанции с просьбой о выделении денежных средств на покупку поручней для граждан с ограниченными возможностями, проходящих курс реабилитации в больнице.

Далее на расчётный счёт председателя от разных организаций поступили денежные средства в общей сумме порядка 450 тысяч рублей. Злоумышленница перевела деньги на свой счёт и потратила на личные нужды.

В отношении 39-летней подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Также бывший председатель общественной организации подозревается в совершении двух аналогичных преступлений. Ведётся следствие.