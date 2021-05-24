В отношении жительницы Таймыра возбуждено уголовное дело за подлог

По данным полиции, женщина предоставила в администрацию района информацию о том, что она якобы вела кочевой образ жизни и занималась традиционным промыслом - охотой и рыбалкой. В связи с этим с января по декабрь прошлого года она получала компенсационные выплаты. Сумма ущерба, причинённого государству, составила 72 тысячи рублей.

В отношении виновной было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В качестве наказания суд избрал меру в виде 240 часов обязательных работ. Также женщине придётся вернуть незаконно полученные деньги.