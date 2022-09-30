В память о погибших детях Донбасса в Красноярске заложили «Аллею Ангелов»

На митинге у школы № 156 в Солнечном собрались учащиеся, их родители, учителя, детсадовцы, неравнодушные жители, представители краевой, городской и районной власти. К ним обратился главврач красноярской станции скорой помощи Сергей Скрипкин, работавший добровольцем в больнице Мариуполя: «Самыми страшными были моменты, когда родители рассказывали, как погибали их дети. Они до сих пор их помнят и оплакивают. Я уверен, что сейчас эти дети здесь, вместе с нами, это ангелы. И «Аллея Ангелов» будет посвящена их памяти, мы никогда их не забудем».

Дети и взрослые высадили в аллее 40 рябин. Участие в акции приняли и представители краевого парламента – депутат Дмитрий Дмитриев и председатель Законодательного собрания Алексей Додатко. «В городах России школьники, студенты, взрослые присоединяются к созданию таких мемориальных аллей, где можно вспомнить о беззащитных жертвах и понять, в том числе почему сегодня страна проводит спецоперацию. Когда говорят о том, что население Донбасса восемь лет подвергалось геноциду со стороны киевской власти, когда я слышу истории про погибших детей, про их родителей, которые сейчас живут и борются, становится понятна необходимость того, что сейчас делает Россия», — отметил спикер.