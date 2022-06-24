В Пенсионном фонде пояснили, от чего зависит размер выплат на детей от 8 до 17 лет

Размер выплат зависит от разницы между прожиточным минимумом и доходом семьи. Если с выплатой в размере 50% среднедушевой доход меньше прожиточного минимума — назначается 75%. Если и с такой выплатой доход не превысил прожиточный минимум — будет назначено 100%.

В Пенсионный фонд поступает много вопросов о том, можно ли заново подать заявление на выплаты, если после повышения прожиточного минимума прошли бы не на 50, а на 75 или 100%?

Например, в мае родители подали заявления и получили одобрение в назначении 50 или 75% детского прожиточного минимума. А с 1 июня прожиточный минимум на душу населения вырос. И с учётом новых сумм родители могли бы претендовать на повышенную выплату — 75 или 100%.

Но пересчёт уже назначенной выплаты по новому заявлению правилами не предусмотрен. Если семья получает 50% прожиточного минимума для детей в регионе — так и будет до конца срока назначения.

Сравнение дохода производится на дату обращения за выплатой. Все, кому назначены пособия на детей с 8 до 17 лет до 1 июня, будут получать на 10% больше. Из-за индексации прожиточного минимума суммы автоматически повышаются. Новое заявление подавать не нужно.

Все родители Красноярского края, которым был вынесен отказ по причине незначительного превышения среднедушевого дохода над прожиточным минимумом, получили от ведомства СМС-рассылку следующего содержания: «В связи с увеличением прожиточного минимума предлагаем направить заявление на выплату на ребенка от 8 до 17 лет повторно https://www.gosuslugi.ru/10626/1».

В Красноярском крае установлено 13 прожиточных минимумов в зависимости от климатических зон.

В Пенсионном фонде отмечают, что отказаться от выплаты и подать заявление заново нельзя. Есть основания для прекращения: например, лишение родительских прав или переезд в другой регион. После этого может быть рассмотрено новое заявление. Но отказаться от пособия ради его повышения не получится. Если все же подать второе заявление при назначенной выплате, то будет вынесен отказ, потому что выплата уже назначена.