В первом квартале этого года количество отправленных из края посылок по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%

Задача центра — принимать, обрабатывать, сортировать и отправлять почту жителей региона. Подразделение работает в круглосуточном режиме и осуществляет оперативный обмен почтовыми отправлениями по 451 маршруту. В день специалисты обрабатывают более ста тысяч почтовых отправлений при помощи современных средств механизации производственных процессов.

Также подразделение принимает в обработку крупногабаритные посылки. Например, бытовую технику, мебель и даже транспорт — мотоциклы, снегоходы, запчасти к технике.