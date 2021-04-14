В первом квартале этого года количество отправленных из края посылок по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%
В первом квартале этого года количество отправленных из края посылок по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%
Сотрудники Красноярского магистрального сортировочного центра Почты России за первый квартал года приняли 11 млн почтовых отправлений.
Задача центра — принимать, обрабатывать, сортировать и отправлять почту жителей региона. Подразделение работает в круглосуточном режиме и осуществляет оперативный обмен почтовыми отправлениями по 451 маршруту. В день специалисты обрабатывают более ста тысяч почтовых отправлений при помощи современных средств механизации производственных процессов.
Также подразделение принимает в обработку крупногабаритные посылки. Например, бытовую технику, мебель и даже транспорт — мотоциклы, снегоходы, запчасти к технике.