В первый учебный день школьники приняли участие в акции «Заповедный диктант»

Диктант проводят в честь Дня заповедников. Этот день - один из самых важных праздников в России. Всего на территории нашей страны насчитывается 111 заповедных зон. Акция организована крупнейшим объединением «Общественной дирекцией заповедников Таймыра». Принять участие в диктанте может только один класс от школы в каждой возрастной категории: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.

Сегодня десятиклассники гимназии №7 первыми приняли эстафету написания диктанта. Один из школьников поделился своими впечатлениями об акции и о том, как прошёл первый учебный день после длительного дистанта.

- Очень необычно начать четверть с «Заповедного диктанта». Для нас это было сюрпризом, ведь сообщили о нём только вчера, потому подготовиться к нему времени не было. Для нашего класса – это новый опят и, я думаю, это было интересно не только мне, но и моим одноклассникам. Во время написания мы узнали много новых фактов о природе нашей малой родины. А вообще мы рады вернуться к привычной жизни после обучения дома, - поделился Тимофей Дьяков.

Итоги акции школьники смогут узнать на сайте «Заповедников Таймыра». Все участники будут отмечены сертификатами, а победители – дипломами и призами.