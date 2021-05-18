В поддержку национальной футбольной сборной на ЕВРО 2021 Почта России объявляет конкурс
В поддержку национальной футбольной сборной на ЕВРО 2021 Почта России объявляет конкурс
Подать заявку на совместный конкурс «Письмо сборной» от Почты России и сборной России по футболу можно до 9 июня.
К участию принимаются письма, в которых ярые болельщики могут передать свои слова поддержки или рассказать свою историю, связанную с футболом. Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.
Отправить письмо можно тремя способами:
- в бумажном виде – письмом до востребования по адресу: 115172, Москва, ул. Народная д. 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс «Почта сборной»;
- в электронном виде на адрес: pochtasbornoy@rfs.ru;
- через форму на сайте: pochta.rfs.ru.
«Мы все хорошо помним, как три года назад в России прошёл чемпионат мира. Сборная России получила колоссальную поддержку как с трибун стадионов, так и буквально со всех уголков нашей огромной страны. И это стало одним из важных факторов успешного выступления нашей команды на таком крупном турнире. Поэтому будем рады вместе с Почтой России предоставить болельщикам возможность обратиться к футболистам, выразить слова поддержки на чемпионате Европы. Наши парни играют для вас!», - сказал Станислав Черчесов, главный тренер национальной сборной России.