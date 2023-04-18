В поисках Норильска

Книга посвящена 70-летию присвоения Норильску статуса города. Создание и издание сборника прошло в рамках проекта Клуба исследователей Таймыра (КИТ) «Читаем Таймыр», реализованного с помощью президентского гранта.

– Идея проекта — разработать этакий заманчивый механизм погружения в локальную историю, начиная природой и городом и заканчивая металлургическим производством. В первую очередь он предназначен для молодых людей, школьников и студентов. Опросы последних лет показывают, что не все знают, даже когда началась добыча руды на территории, не говоря уже о времени возникновения Норильска, — рассказывает руководитель проекта Лариса Стрючкова. — Подрастающее поколение — наша целевая аудитория, так как будущее региона в большей мере зависит от их отношения к родной земле. Мы хотим, чтобы молодые люди хорошо знали свою родину и при выборе жизненного пути стремились, получив образование, остаться здесь (вернуться сюда) и приложить свои знания и способности для её развития и процветания. Ведь незаметно выросло целое поколение молодых людей, которые пренебрежительно относятся к территории, называя уникальный Норильск «норой», совершенно не представляя, какими усилиями многих поколений обеспечена сегодняшняя их комфортная жизнь здесь, в Заполярье.

Презентация необычного сборника проходила в конференц-зале Публичной библиотеки, давнего и надёжного партнера КИТ. На мероприятии собрались около 80 человек, неравнодушных к истории города, в котором они живут. Книга необычна тем, что среди авторов — без малого 30 человек — она собрала школьников, студентов, краеведов, кандидатов и докторов наук, продемонстрировав тем самым один из важных итогов проекта — преемственность поколений. География авторов впечатляет: Норильск, Талнах, Дудинка и даже Хатанга.

Изначально партнёрами проекта выступили 41-я школа (Оганер), 20-я школа (Талнах), ЗГУ и Таймырский колледж. В учебных заведениях читали лекции краеведы и доктора наук. Для проверки знаний участников была проведена викторина «Неизвестный Норильск». Важная составляющая работы любого краеведа — работа в архивах — не ограничилась Норильском. Команда проекта побывала и в краевых архивах.

Пожалуй, самый интересный этап — полевой. Летом 2022 года для ТОШевцев была организована экскурсия в Старый город. А 13 счастливчикам выпало путешествие на катере до станка «Часовня», он же «Норильский». Речь идёт о месте на стрелке рек Рыбной и Норильской, где в 1742 году ночевал исследователь Таймыра Харитон Лаптев. Как раз этому факту был посвящён круглый стол «Сколько лет Норильску», организованный на площадке фонда «Наш Норильск».

Редактор книги «Читаем Таймыр» Лариса Стрючкова отметила :

– Не случайно этот сборник мы приурочили к юбилейной дате — 70-летию присвоения статуса города. Что было до присвоения этого важного статуса, официальная история умалчивает. Мы ещё раз напомнили, что наша история уходит гораздо дальше в глубь веков, и мы должны её знать. Эта тема получила отклик у депутатов, представителей Общественной палаты города, других лидеров мнения. Также планируется ряд мероприятий по обсуждению даты основания Норильска. Что для нас тоже явилось приятной неожиданностью и показателем того, насколько важную тему мы затронули в рамках реализации проекта. Уже состоялась встреча с учителями истории городских школ, планируются ещё встречи разного уровня.

Особенно приятно, что в процессе реализации к проекту присоединилась Хатанга.

– Она далеко находится, не налетаешься, — отметила руководитель проекта. — Мы и не планировали её представителей среди участников. Но оказавшись там по иным обстоятельствам, встретились в поселковой библиотеке с молодыми исследователями. И как результат — одними из авторов сборника стали ученица Хатангской школы № 1 Анна Караулова и её руководитель Светлана Попова. Проект получился шире, чем мы предполагали.

Анна в своей публикации отразила историю Хатанги со второй половины XX века и до наших дней в аспекте посещения территории известными людьми и экспедициями научного и туристического характера.

Другие участники проекта — студентки ЗГУ Татьяна Вакуленко и Римма Рагимова — под руководством кандидата технических наук Натальи Губиной раскрыли важные и актуальные темы строительства на вечной мерзлоте и утилизации диоксида серы.

В авторы книги посчастливилось попасть и мне. «История одного ледокола» выросла из публикации в газете, выпущенной к юбилею Северного морского пути. 90 лет назад ледокол «Александр Сибиряков» прошёл этот путь в одну навигацию. В процессе работы над увлекательным материалом и родилась идея написать биографию корабля, который встречался с Николаем Урванцевым, проводил сквозь льды Карского моря первые грузы для строительства Норильского комбината и фактически спас Диксон от немецкого крейсера в 1942 году.

Но вернёмся на саму презентацию и узнаем, что же там происходило. Одна из авторов книги, представившая читателям виртуальную экскурсию по Ленинскому проспекту, краевед, экскурсовод и переводчик Лариса Фоменко лаконично и живо описала прошедшее мероприятие:

– И вот как всё было: авторы выступали, рассказывали о том, как шла работа над сборником, делились впечатлениями, искренне радовались рождению новой книги. Как говорят в таких случаях, встреча прошла в тёплой дружеской атмосфере. Да по-другому и быть не могло — в зале были друзья-единомышленники, знакомые друзей, горожане из числа тех, кому дорога и интересна локальная история.

Потом по традиции — фотосессия, а после неё авторы с удовольствием раздавали автографы всем желающим. Многие присутствующие хотели получить автограф от меня, а мне достался только один — от ученика талнахской школы — участницы проекта, который звучит так: «Ларисе от автора» и подпись. Но я обязательно постараюсь пополнить свою коллекцию автографами авторов сборника.

Знаете, я назвала бы это издание «Энциклопедией норильской истории». Пусть это будет первый её том. А что, можно ведь помечтать! В добрый путь, новорождённый сборник!»

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P. S. Экземпляры книги будут переданы всем партнёрам. В центральной библиотеке её могут почитать все желающие. В электронном формате сборник можно скачать совершенно бесплатно на сайте Клуба исследователей Таймыра.