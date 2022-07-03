В поисках приключений

Самым сложным при организации этого путешествия оказалась доставка к месту старта плавсредств и участников. Оптимальный участок для начала сплава хоть и находится всего в паре часов езды от Талнаха, но пройти туда может только спецтехника. Здесь на помощь туристам пришла армия: воинская часть № 40919 выделила насколько армейских автомобилей высокой проходимости для заброски всего необходимого на берег реки Валёк. Принять участие в фестивале могли как опытные путешественники на собственных лодках, так и новички, впервые взявшие вёсла в руки. В общей сложности в сплаве приняли участие около семидесяти человек на трёх десятках лодок разной вместимости и сложности в управлении, от мобильных одноместных пакрафтов, специально разработанных для спортивного туризма, до катамаранов, способных нести несколько тонн груза.

К фестивалю присоединились и титулованные туристические клубы города — «Таймыр» и «Север». Что примечательно, участники были самого разного возраста и уровня подготовки. С одинаковым удовольствием по таймырским рекам и озёрам прошли и ветераны норильского туризма 60+, и те, кто говорить и ходить на вёслах начал одновременно. Самому младшему туристу всего восемь месяцев.

Вторая часть пути проходила по спокойным водам Листвянки, где, впрочем, тоже встречались сюрпризы в виде наклонных «расчёсок» (деревьев, накренившихся над водоёмом), способных «причесать» зазевавшихся туристов. Предусмотрели организаторы и то, что не всем по силам будет осилить двухдневный заплыв. Тех, кто отставал, брал на буксир замыкающий катамаран с установленным на нём лодочным мотором. В итоге поездка прошла под девизом «Своих не бросаем», и к финишу около моста через Норилку и опытные туристы, и новички причалили одновременно.

Стартовал фестиваль в пятницу вечером. В этот день военные забросили к месту старта всех желающих. Участники сплава разбили лагерь и подготовили лодки, а вечером развлекали друг друга песнями у костра и рассказами о прошлых походах.

В субботу утром флотилия отправилась в путь. Первая половина маршрута проходила по реке Валёк, который можно считать идеальной рекой для подобного рода сплавов. Здесь довольно бурное течение и встречаются ловушки в виде «расчёсок» — затонувших деревьев, торчащих из воды, но река мелководная, поэтому даже при оверкиле — перевороте байдарки — самое худшее, что может ждать экипаж, это купание в холодной воде. Некоторым участникам довелось окунуться. Самых молодых туристов определили на катамараны, поскольку это максимально надёжный и устойчивый тип лодок для сплавов. В этих экипажах обязательно были путешественники–ветераны. Обязательным условием участия являлось наличие спасательного жилета.

За два дня участники прошли около 46 километров и получили массу удовольствия от отдыха большой компанией вдалеке от цивилизации.