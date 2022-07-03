МАУ ИЦ «Норильские новости»

В поисках приключений

В поисках приключений

Главная / Новости / Общество

В поисках приключений

В Норильске может появиться новый ежегодный фестиваль для водных туристов. В минувшие выходные под эгидой Норильского отделения Русского географического общества и при поддержке норильской епархии состоялся первый массовый сплав для ценителей такого отдыха.

В поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключенийВ поисках приключений

Самым сложным при организации этого путешествия оказалась доставка к месту старта плавсредств и участников. Оптимальный участок для начала сплава хоть и находится всего в паре часов езды от Талнаха, но пройти туда может только спецтехника. Здесь на помощь туристам пришла армия: воинская часть № 40919 выделила насколько армейских автомобилей высокой проходимости для заброски всего необходимого на берег реки Валёк. Принять участие в фестивале могли как опытные путешественники на собственных лодках, так и новички, впервые взявшие вёсла в руки. В общей сложности в сплаве приняли участие около семидесяти человек на трёх десятках лодок разной вместимости и сложности в управлении, от мобильных одноместных пакрафтов, специально разработанных для спортивного туризма, до катамаранов, способных нести несколько тонн груза.

К фестивалю присоединились и титулованные туристические клубы города — «Таймыр» и «Север». Что примечательно, участники были самого разного возраста и уровня подготовки. С одинаковым удовольствием по таймырским рекам и озёрам прошли и ветераны норильского туризма 60+, и те, кто говорить и ходить на вёслах начал одновременно. Самому младшему туристу всего восемь месяцев.

Вторая часть пути проходила по спокойным водам Листвянки, где, впрочем, тоже встречались сюрпризы в виде наклонных «расчёсок» (деревьев, накренившихся над водоёмом), способных «причесать» зазевавшихся туристов. Предусмотрели организаторы и то, что не всем по силам будет осилить двухдневный заплыв. Тех, кто отставал, брал на буксир замыкающий катамаран с установленным на нём лодочным мотором. В итоге поездка прошла под девизом «Своих не бросаем», и к финишу около моста через Норилку и опытные туристы, и новички причалили одновременно.

Стартовал фестиваль в пятницу вечером. В этот день военные забросили к месту старта всех желающих. Участники сплава разбили лагерь и подготовили лодки, а вечером развлекали друг друга песнями у костра и рассказами о прошлых походах.

В субботу утром флотилия отправилась в путь. Первая половина маршрута проходила по реке Валёк, который можно считать идеальной рекой для подобного рода сплавов. Здесь довольно бурное течение и встречаются ловушки в виде «расчёсок» — затонувших деревьев, торчащих из воды, но река мелководная, поэтому даже при оверкиле — перевороте байдарки — самое худшее, что может ждать экипаж, это купание в холодной воде. Некоторым участникам довелось окунуться. Самых молодых туристов определили на катамараны, поскольку это максимально надёжный и устойчивый тип лодок для сплавов. В этих экипажах обязательно были путешественники–ветераны. Обязательным условием участия являлось наличие спасательного жилета.

За два дня участники прошли около 46 километров и получили массу удовольствия от отдыха большой компанией вдалеке от цивилизации.

Текст Егор Тулновский
3 июля в 14:35 700
ЭкстремалыКрупным планом
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также