В поисках выгоды

Для многих норильских родителей одним из обязательных пунктов летнего отпуска на протяжении многих лет была закупка канцелярии и школьной одежды на материке, ведь там всё дешевле. А потом приходилось либо отправлять добро домой посылками, либо доплачивать в аэропорту за внушительный перевес. Однако теперь в Норильск зашли сетевые магазины с единой по всей стране ценовой политикой и маркетплейсы с быстрой и удобной доставкой. Мы прошлись по нескольким магазинам, сравнили ценники и постарались посчитать, во сколько обойдётся подготовка школьника к новому учебному году. А также выяснили, где можно сэкономить.

Основной запас

Стоит сразу отметить, что ориентироваться будем на учеников младших классов. Старшим уже не нужны пластилин и стакан–непроливашка, у них общие тетради по некоторым предметам переходят с прошлого года, а рюкзак может служить 3–4 сезона.

По данным Росстата, которые приводятся на сайте за 2021 год, сборы в школу мальчика в среднем по России обходились в 19 575,51 рубля, девочки — в 24 123,53 рубля. В базовый набор одежды для мальчиков входят две пары брюк и три рубашки; для девочек — три блузки, два платья, две юбки и три пары колготок. Общее в списке: две футболки, пять пар носков или гольфов, туфли, кроссовки и спортивный костюм. Канцелярия: тетради в линейку и клеточку разных объёмов, карандаши, ручки, фломастеры, альбомы, ластики, ножницы, клей, картон, линейка, точилка, корректор, краски, кисти, папки и мультифоры, обложки для книг и тетрадей, дневник, пенал, маркеры, а также ранец или рюкзак. Однако универсальным этот список не назовёшь, и классный руководитель, как правило, даёт свои рекомендации родителям. Список могут дополнить фартук с нарукавниками для уроков рисования или тканевые мешки для хранения уличной обуви в гардеробе. Это минимальный набор, который мы взяли за ориентир.

Прежде всего отправились в магазин канцелярских товаров. Порадовал богатый выбор — можно найти всё необходимое по приемлемым ценам и при этом угодить предпочтениям ребёнка. На чём точно не стоит экономить, так это на ранце. Он должен иметь твёрдую спинку, желательно с ортопедическими вкладками. Лучше, если он будет из плотной ткани и с надёжными замками, такой прослужит не один год. Подобные модели представлены в ценовой категории от 1750 до 8000 рублей.

Мы закупали всё необходимое по самым низким ценам. В итоге по списку канцелярии от Росстата мы уложились примерно в 2000–2300 рублей (без ранца).

Далее мы отправились в магазин низких цен по наводке «мамского» чата. Сравнивая ценники строго по списку, действительно увидели разницу в 5–15 рублей по многим позициям. Однако были и исключения. Например, канцелярские ножницы были дороже, чем в предыдущей точке, как и набор кисточек для рисования. Так что общая сумма плюс–минус такая же.

На маркетплейсах в первую очередь представлены наборы. Например, если взять 10 тонких тетрадей по 12 листов, то цена за штуку будет примерно на 2 рубля меньше, чем в первом магазине. Выгодно брать такими наборами ручки и простые карандаши, поскольку эти расходники теряются в промышленных масштабах. Однако перед этим лучше сходить с ребёнком в обычный магазин, чтобы выбрать, какая ручка лучше лежит в руке. Только определившись с подходящей моделью, стоит делать заказ в интернет–магазине. Иначе 50 неудобных ручек могут пролежать у него в столе «на всякий случай», пока не засохнут.

В итоге в виртуальную корзину мы забросили всё по списку плюс запас синих ручек и карандашей на год. Без учёта доставки набор обошёлся в 2200 рублей. Скорее всего, есть площадки, где можно найти более привлекательные цены, но заказ будет доставлен в Норильск значительно позже.

И в пир, и в мир

Практически во всех школах НПР обозначен список требований к школьной форме, с которым родителей знакомят на собраниях классные руководители. Во многих образовательных учреждениях, особенно для начальных классов, утверждён и парадный комплект, например в цвете «сапфир» или в шотландскую клетку. Также распространена практика, когда родители на собрании выбирают одну коллекцию одежды для торжественных линеек и праздников либо договариваются приобрести одинаковый для всего класса элемент гардероба — это может быть галстук. Тут разлёт цен может быть приличным.

Мы будем исходить из минимального набора на первое время: один комплект для линейки и два повседневных.

В первую очередь мы приценились в магазине школьной формы. Тут хочется отметить большой выбор моделей и широкий размерный ряд. Грамотный продавец–консультант уже знает, какую форму хотят видеть именно в вашей школе, и поможет максимально быстро подобрать вариант по фигуре. Брючки можно купить за 1500–3200 рублей. Рубашку для мальчика — за 1500–1900 рублей, блузку для девочки — за 1500–3000 рублей. К этому прибавим парадные жилетку или сарафан. В итоге школьный образ для парня обошёлся в 10 100 рублей, для девочки — в 11 000. Стоит учесть, что мы выбирали всё самое дешёвое, без учёта хотелок ребёнка.

Затем мы зашли на сайт крупной российской торговой марки одежды для детей и подростков. Традиционно у них выходит, пусть и небольшая, линейка к началу учебного года. Однако в этот раз, во всяком случае на сайте, мы нашли одежду только в спортивном стиле. С натяжкой, но можно носить в школу. Например, свитшот без кричащих рисунков и нейтральных цветов или джинсы чёрного цвета. Но это вариант больше подходит для старшеклассников. Так что мы пойдём дальше.

В поисках выгодных предложений мы решили заглянуть на городской рынок. Там мы нашли абсолютно те же модели одежды, что и в первом магазине, и практически по той же цене. Однако выбор на рынке всё же меньше, а в поисках подходящей модели придётся потратить много времени.

Ещё вещи можно поискать на сайтах перепродажи. Там рубашку на мальчика девяти лет можно взять с рук за 300 рублей.

Будь готов

Почему–то в списке Росстата не указаны спортивная форма и комплект сменной обуви. Но без них никак. Белую футболку для занятий физкультурой в крупной сети спорттоваров можно найти за 150 рублей, а шорты — примерно за 500. Ценник на спортивную обувь от 1800 рублей.

На чём точно не стоит экономить, так это на сменной обуви для школьника. В ней растущий организм будет проводить почти половину дня. Выбирать стоит тщательно, подошва не должна скользить, материал обуви в идеале должен быть дышащим (либо тканевый, либо с перфорацией), стелька должна быть удобной. В магазинах города есть достаточно достойных моделей по цене от 1700 рублей.

В довесок ко всему перечисленному напрашивается комплект демисезонной уличной одежды, в котором наши первоклашки ходят уже с середины сентября. А после активного летнего роста старые вещи редко кому приходятся по размеру. Так что можно смело добавить в среднем 4000 рублей на куртку и штаны. Также не стоит забывать про уличную обувь — примерно от 2000 рублей за пару.

При планировании бюджета на сборы школьника многим приходится закладывать расходы на смартфон, планшет или компьютер для занятий. Сейчас ребята уже с первого класса учатся выполнять текстовые задания на специализированных образовательных платформах. Не просто так к началу учебного года магазины цифровой и электронной техники устраивают школьные базары. На таких распродажах можно найти смартфон за 4000 рублей, планшет за 9000 или ноутбук от 14 500 рублей.

Итого

Наш норильчонок по минимальным ценам был собран в школу приблизительно за 25 000 рублей. Это при условии, что у него уже есть смартфон, компьютер, а также оборудовано место для выполнения домашних заданий (стол и стул). Подчеркнём, мы выбирали всё самое дешёвое. Часто родители доплачивают за изображение на обложке тетради или школьном ранце любимого персонажа ребёнка. У старшеклассников всё проще: сборы в школу обойдутся дешевле, так как у них почти всегда остаётся запас канцелярии с прошлого года.