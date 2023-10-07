В полевых условиях

Проверить свою ловкость, удаль и эрудицию вышли 115 представителей образовательных учреждений и общественных организаций — всего 25 команд.

С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации Норильска Лидия Леу:

– Свою историю «Полевой выход» начал ещё в 2015 году. Те этапы игры, которые сегодня предстоит пройти участникам, дадут им возможность закалить характер, получить полезные навыки и почувствовать плечо товарища.

Депутат Норильского городского Совета, руководитель местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры–медики» Анастасия Савичева пожелала участникам удачи:

– Много лет я сама участвовала в «Полевом выходе», была капитаном команды, а потом — судьёй. Это мероприятие развивает такие качества, как патриотизм, командообразование, дисциплина. Здесь не работает принцип «главное — участие». Пусть сегодня победит сильнейший!

Военнослужащие войсковой части 40919 обучали молодёжь работе с рациями. Оказалось, что передать зашифрованный текст непросто!

В армии существует строгая иерархия. Попробуйте без помощи поисковиков правильно определить последовательность сухопутных воинских званий. Участники «прошли путь» от рядового до маршала Российской Федерации.

Одним из самых интересных испытаний стала стрельба в лазерном тире, который открылся в Молодёжном центре благодоря представителям местного отделения «Боевого братства».

Сборка–разборка автомата на время всегда вызывает много эмоций! Особенно если удаётся улучшить свои показатели и принести дополнительные баллы команде.

Под контролем сотрудников 7–го пожарно–спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГПС главного управления МЧС России по Красноярскому краю ребята попробовали себя в роли огнеборцев.

Быстро и без потерь преодолеть полосу препятствий удалось большинству участников. На случай если кто–то получит травму, неподалёку дежурил экипаж скорой помощи. Но все справились без помощи медицинских работников.

В экипировке пожарного ребята преодолевали дистанцию по скользкому льду и сбивали мишень потоком воды из рукава. Незабываемые впечатления!

На площадке перед Молодёжным центром работали ёще две станции — метание гранат и разведение костра на скорость. Высоких результатов ждали от всех, без скидки на погодные условия!

Сложную задачу поставили перед бойцами сотрудники МЧС. Ребята разжигали костёр в снегопад. Они заранее запаслись и щепой, и газетами, и картоном. Но мало извлечь огонь — нужно, чтобы пламя как можно быстрее сожгло натянутую на расстоянии почти полуметра нить. Только тогда команды получали заветные баллы.

Какой же «Полевой выход» без отработки навыков использования средств спецзащиты. Мало надеть противогаз правильно — нужно уметь в нём быстро перемещаться.

Нечасто удаётся примерить на себя роль сапёра и поработать с настоящим металлоискателем. Поиск макета взрывного устройства на время вели тактические двойки. Разброс результатов был огромный: кто–то управился за 37 секунд, а кому–то потребовалось почти 8 минут.

Представители местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры–медики» оценивали выполнение миссии по перевязке и транспортировке в безопасное место «раненого» бойца.

Победителями «Полевого выхода — 2023» стали команды:

«Смена», средняя школа № 30; «Огонь», Политехнический колледж; «Патриот», Норильский техникум промышленных технологий и сервиса; «Молодая гвардия»; «Молодогвардейцы».