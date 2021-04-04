В полевых условиях

Одно из принципиальных нововведений заключается в том, что при проведении экзамена в автомобиле могут присутствовать наблюдатели. Это могут быть представители общественных организаций и автошкол, а также кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен. Предполагается, что это позволит добиться повышения прозрачности экзамена и успешно разрешать спорные ситуации.

Но главное изменение процедуры заключается в том, что проверка первоначальных навыков управления автомобилем теперь будет проводиться в условиях города, а не на закрытых автодромах, как было раньше. По мнению сотрудников Госавтоинспекции, такое ноу–хау позволит дать объективную оценку готовности будущих водителей к управлению транспортным средством в условиях реального дорожного движения со всеми его сюрпризами и дорожными ловушками.

В первую очередь это правило коснётся кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и другого общественного транспорта. Практический экзамен для водителей мопедов, мотовелосипедов и прочих мототранспортных средств будет проводиться на прежних условиях.

С 1 апреля вносятся изменения в перечень ошибок и нарушений, за которые предусмотрены штрафные баллы. За недочёты можно получить один, два или три штрафных балла в зависимости от того, насколько сильно они влияют на безопасность движения. Они разделены по подгруппам по одному, двум или трём штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. Всего в списке нарушений 41 пункт, и за их совершение можно получить штраф. Для успешной сдачи экзамена допустимо не более пяти штрафных баллов.

В отдельный блок вынесены грубые ошибки, при совершении которых экзамен сразу прекращается. Основанием для этого может стать, например, непристёгнутый ремень безопасности или использование телефона во время движения авто.

Отдельно стоит сказать о шести случаях, обозначенных МВД, когда кандидат в водители не будет допущен к экзамену. Это: лишение прав, недостоверная информация, предоставление поддельных документов, неоплаченная госпошлина, отсутствие лицензии у автошколы.

Сдавать экзамен на водительские права теперь разрешено с 16 лет. Несовершеннолетние должны предоставить письменное согласие одного из родителей или законных представителей.

Хорошая новость — теоретическая часть экзамена на водительские права останется неизменной, хотя изначально Госавтоинспекция планировала увеличить число вопросов в ней, а также изменить порядок проведения испытания. Предполагалось присвоить каждому вопросу некое количество баллов. Сейчас экзаменационные вопросы теоретической части разделены на четыре группы, состоящие из тематических блоков, в каждом блоке по пять вопросов. В билете четыре тематических блока. Таким образом, в экзаменационном билете 20 вопросов, и на каждый приводится от двух до пяти вариантов ответов. На подготовку отводится 20 минут. Если кандидат в водители допускает две ошибки, ему даётся возможность в течение десяти минут ответить на десять вопросов из двух дополнительных тематических блоков.

Телефон и тематическая литература на экзамене под запретом. Если их обнаружат, придётся прийти на пересдачу. И теоретический, и практический экзамены подлежат видеофиксации.