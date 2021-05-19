В политехническом колледже НГИИ прошёл традиционный конкурс профессионального мастерства среди студентов третьего курса

По словам главного инженера АТО «ЦАТК» Юрия Линейцева, конкурсы профмастерства в колледже нужны для того, чтобы подготовить для производства в Норильске хороших специалистов.

- Нам в первую очередь нужны квалифицированные кадры в области диагностики и технического обслуживания тяжелой техники, – говорит Юрий Линейцев. – Дефицит кадров затронул и нашу отрасль, которая сегодня требует от ребят не только умения разбираться в двигателях, узлах и агрегатах, но и делать это с использованием современных компьютерных технологий.

Каждой паре конкурсантов необходимо было на старом уазовском моторе снять коленвал и определить степень его годности к дальнейшему использованию, измерив специальным инструментом износ трущихся вращающихся элементов, а также найти на американском дизеле от новой "Газели" ошибки, заранее внесённые в программный блок управления. И если на элементарном отечественном моторе достаточно было правильно снять и обмерить коленвал, то с Cummins требовалось проверить все системы управления и обеспечения, а при необходимости провести компьютерную диагностику.

Конкурс профмастерства в политехническом колледже проводился уже после отборочного этапа, и к участию были допущены наиболее подготовленные шесть студентов-третьекурсников. Не всё и не сразу получалось у будущих механиков: в первой паре участнику не сразу удалось снять немного заклинивший в креплениях коленвал, у второго после пробного запуска стал тут же «троить» двигатель. Каждому на выполнение задания отводился один час, но после корректировок и поиска ошибок пара конкурсантов справилась с заданием приблизительно за половину зачётного времени.

Первое место по результатам конкурса присуждено Вячеславу Яптунэ, вторым стал Максим Халилов, третье призовое место получил Юрий Щукин.