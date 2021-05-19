МАУ ИЦ «Норильские новости»

В политехническом колледже НГИИ прошёл традиционный конкурс профессионального мастерства среди студентов третьего курса

В политехническом колледже НГИИ прошёл традиционный конкурс профессионального мастерства среди студентов третьего курса

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В политехническом колледже НГИИ прошёл традиционный конкурс профессионального мастерства среди студентов третьего курса

Соревновались слушатели курса по специальности «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». Это соответствует компетенции WSI 49 «Обслуживание тяжелой техники» с использованием стандартов WorldSkills.

В политехническом колледже НГИИ прошёл традиционный конкурс профессионального мастерства среди студентов третьего курсаВ политехническом колледже НГИИ прошёл традиционный конкурс профессионального мастерства среди студентов третьего курса

По словам главного инженера АТО «ЦАТК» Юрия Линейцева, конкурсы профмастерства в колледже нужны для того, чтобы подготовить для производства в Норильске хороших специалистов.

- Нам в первую очередь нужны квалифицированные кадры в области диагностики и технического обслуживания тяжелой техники, – говорит Юрий Линейцев. – Дефицит кадров затронул и нашу отрасль, которая сегодня требует от ребят не только умения разбираться в двигателях, узлах и агрегатах, но и делать это с использованием современных компьютерных технологий.

Каждой паре конкурсантов необходимо было на старом уазовском моторе снять коленвал и определить степень его годности к дальнейшему использованию, измерив специальным инструментом износ трущихся вращающихся элементов, а также найти на американском дизеле от новой "Газели" ошибки, заранее внесённые в программный блок управления. И если на элементарном отечественном моторе достаточно было правильно снять и обмерить коленвал, то с Cummins требовалось проверить все системы управления и обеспечения, а при необходимости провести компьютерную диагностику.

Конкурс профмастерства в политехническом колледже проводился уже после отборочного этапа, и к участию были допущены наиболее подготовленные шесть студентов-третьекурсников. Не всё и не сразу получалось у будущих механиков: в первой паре участнику не сразу удалось снять немного заклинивший в креплениях коленвал, у второго после пробного запуска стал тут же «троить» двигатель. Каждому на выполнение задания отводился один час, но после корректировок и поиска ошибок пара конкурсантов справилась с заданием приблизительно за половину зачётного времени.

Первое место по результатам конкурса присуждено Вячеславу Яптунэ, вторым стал Максим Халилов, третье призовое место получил Юрий Щукин.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
19 мая в 18:00 490
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