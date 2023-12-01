В положение о служебном найме муниципальных квартир внесут изменения

В частности, предлагается увеличить срок для освобождения служебного жилого помещения с 10 рабочих дней до двух месяцев. Речь идёт о случаях, когда гражданин, получивший служебное жильё, уволился, но трудоустраивается в организацию (учреждение), работники которого также могут претендовать на получение служебной квартиры от муниципалитета. При этом процедура трудоустройства должна быть начата не позднее двух недель с даты увольнения, а новый работодатель должен направить в управление жилищного фонда ходатайство о предоставлении вновь нанимаемому работнику служебного жилого помещения. В таких случаях гражданину в соответствии с Положением будут предлагаться три варианта, среди которых должна быть уже занимаемая им служебная квартира.

Например, если служебное жилое помещение предоставлено врачу, обладающему дефицитной специальностью, и этот гражданин меняет место работы и трудоустраивается в другое краевое учреждение здравоохранения также по специальности, являющейся дефицитной, тогда он должен освободить служебное жилое помещение в течение 10 рабочих дней. Вместе с тем данный гражданин имеет право на предоставление служебного жилого помещения в случае, если соответствующее ходатайство будет направлено новым работодателем. Изменения, предлагаемые проектом решения, позволят работнику в увеличенный срок решить вопрос по новому месту работы о направлении ходатайства о предоставлении служебного жилого помещения, а уполномоченному органу – рассмотреть указанное ходатайство без принятия мер по выселению работника.

Кроме того, предлагается внести изменения в части дополнения оснований для утраты силы распоряжения о предоставлении жилого помещения в случае, если трудовые отношения с претендентом прекратились до заключения договора найма служебной квартиры.

Также при вселении в служебное жильё не только работника, но и иных родственников, не являющихся супругом(ой), детьми, родителями, предлагается учитывать общую площадь помещения, а не жилую, как это предусмотрено нынешней редакцией Положения.

С учётом важности внесения представленных изменений в действующее Положение о служебных жилых помещениях депутаты их согласовали. Окончательное решение будет принято на сессии городского Совета.