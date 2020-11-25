В помощь медикам

Все прошедшие обучение включены в кадровый резерв для 34 медицинских организаций Красноярского края в соответствии с их заявками: 248 человек трудоустроены в медицинские организации для работы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 326 обучающихся работают в медицинских организациях и оказывают помощь, не связанную с инфекцией, остальные работают волонтёрами.

Для удобства обучающихся на сайте вуза создан модуль, где можно увидеть потребность лечебно-профилактических учреждений Красноярского края в медицинских работниках - врачах, среднем и младшем медперсонале, волонтёрах.

- Обучающиеся добровольцы (волонтёры) не состоят в трудовых отношениях с медицинской организацией, - уточнила проректор по учебной работе КрасГМУ Ирина Соловьева. - Они не могут привлекаться к оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.