В понедельник, 26 сентября, ушёл из жизни Александр Ананьев

Сначала наш город узнал и полюбил его голос — голос первой коммерческой радиостанции «Наго-радио». Потом этот голос зазвучал в павильонах Норильской студии телевидения — Александр Ананьев по крупицам собирал и сохранял архив заполярного города. Уйдя на заслуженный отдых, он вышел к людям – улыбчивый человек с фотоаппаратом был хроникёром Норильска и щедро делился со всеми своим взглядом на жизнь. Его знаменитые прогулки на велосипеде до сих пор в открытом доступе на его страницах в соцсетях. «Компьютер ещё включен, а Саши уже нет», — так написали родные Александра Ананьева на его страничке. Написали и как будто сами не поверили в то, что маячок, связывавший норильчан с родным городом, угас навсегда.

Все, кому посчастливилось дружить и работать с Александром Ананьевым, навсегда сохранят в памяти его добрую улыбку, жизнелюбие и оптимизм. А ещё его по-отечески доброе: «Возьми конфетку»... Казалось, что так можно было решить любое противоречие. С ним можно было не соглашаться, но с тем, что он любил Норильск, согласны все.

Церемония прощания с Александром Николаевичем Ананьевым состоится завтра в 10.30 в ритуальном зале.