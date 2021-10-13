В понедельник двое школьников попали под колёса авто

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Fortuner не уступил дорогу двум мальчикам 10 и 11 лет, переходившим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Один школьник отделался незначительными ушибами, а вот его товарищ пострадал серьёзнее и был доставлен в городскую больницу.

В отношении водителя сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Дорожные полицейские в очередной раз призывают водителей соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и погодные условия, особенно при движении вблизи пешеходных переходов.