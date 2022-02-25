В понедельник в Талнахе пострадал в ДТП 12-летний ребёнок
В понедельник в Талнахе пострадал в ДТП 12-летний ребёнок
Авария произошла во дворе жилого дома на ул. Енисейской, 2.
Как сообщают дорожные полицейские, 35-летний водитель фургона во время движения по дворовой территории наехал на девочку. Её с места происшествия доставили в городскую поликлинику, где ей была оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Сотрудники ГИБДД напоминают: жилая зона обозначается спецзнаками 5.21 и 5.22, и при въезде в неё водители должны помнить, что пешеходы здесь имеют преимущества. Также в жилой зоне запрещается:
– сквозное движение механических транспортных средств;
– учебная езда; стоянка с работающим двигателем;
– стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т; движение транспортных средств со скоростью более 20 км/ч.